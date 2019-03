La Musica dell' anima

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia che ci manca nel mondo della Musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Al 'Pirandello' in scena grandi attori - Musica e cultura : ecco il week end : Il programma prevede la rappresentazione di nove spettacoli, da dicembre ad aprile, con inizio alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera. A Porto Empedocle la mostra di scultura: 'Nazareno Spinelli ars ...

'NarrAzioni' - quarta edizione della rassegna di teatro - Musica e danza : " NarrAzioni " propone eventi formativi, seminari tematici, spettacoli e serate musicali: un terreno fertile dove compagnie, gruppi e realtà culturali locali sono in dialogo con professionisti ...

Torna il versatile Gambardella con la Musica di Ivan : Un ragazzo bosniaco RiTorna Vincenzo Gambardella, lo scrittore napoletano di stanza a Milano, che seguiamo da anni per la sua versatilità di scritture e temi e generi, ma che hanno sempre alla base come una sorgente spirituale la Città di Napoli. Ora in libreria c’è “Mi chiamo Ivan Mutiach e vengo di Sarajevo (pagg. 110, euro 11.90: Il seme bianco)” una favola che narra di un ragazzo bosniaco che quindicenne si ritrova, dopo una fuga dalle bombe ...

Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma? La moda delle location al di sopra delle proprie possibilità impazza nel mondo della Musica : Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma, in concerto? L'ipotesi impazza sul web in seguito alla pubblicazione di una foto da parte del frontman Tommaso Paradiso, seduto sul prato del Circo Massimo. "Sarà vero? #LOVEalMassimo" Queste le parole che sui social hanno fatto parlare di un ipotetico concerto del gruppo al Circo Massimo di Roma, nell'ambito della tournée a supporto dell'album Love. Dopo i concerti nei palazzetti, i Thegiornalisti ...

Musica dell'universo di Cacciapaglia tra elettronica e classica : Milano, 13 mar., askanews, - La sua Musica è come un abbraccio, avvolge, consola e fa sognare, il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia porta in giro per l'Italia e per il mondo il suo ultimo ...

Sì Lady Gaga è incinta - della sua nuova Musica : a quando il parto? : Lady Gaga è incinta? E di chi? E cosa vuol dire questo per la sua carriera? Il tam tam sulla più che presunta gravidanza della diva di A Star Is Born è iniziato quando la rivista Star ha pubblicato il presunto gossip con i classici toni sensazionalistici che le sono propri (e che già da soli avrebbero dovuto indurre a pensare di essere di fronte ad una bufala). Lady Gaga sarebbe incinta, ma non si sa se dell'ex fidanzato, il manager Christian ...

Dal 25 al 30 giugno - a Portoscuso - si terranno i seminari di canto - Musica e danza popolare - momento cardine della programmazione della ... : Parallelamente all'offerta formativa, è previsto un ricco programma di spettacoli e concerti serali che culmineranno con le danze in Piazza Parrocchia a cui si uniranno suonatori e danzatori dei ...

Alan Stivell : l’alfiere della Musica bretone festeggia i suoi 50 anni di carriera : Alan Stivell, alfiere della musica bretone e celebre arpista, festeggia i suoi 50 anni di carriera presentando in tour alcuni tra i brani più suggestivi che lo hanno portato al successo, oltre al suo più recente album “Human-Kelt”. L’artista arriverà in Italia tra pochi giorni per tre live davvero imperdibili, prodotti da musical Box 2.0 Promotion, partendo da Roma il 21 marzo, Auditorium Parco della musica, per proseguire il 22 a Mestre ...

Questo momento in cui il principe Harry non resiste al ritmo della Musica te lo farà adorare ancora di più : LOL The post Questo momento in cui il principe Harry non resiste al ritmo della musica te lo farà adorare ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Premio “Penisola Sorrentina” : Danilo Rea presidente della sezione Musica : Entra a far parte della giuria del prestigioso riconoscimento il pianista di fama internazionale Danilo Rea,che presiederà la sezione musica del Premio. Trent’anni fa al San Carlo collaborò al “Requiem per Pier Paolo Pasolini”, e oggi ha contribuito alle musiche del film di Veltroni “C’è tempo” dal 7 marzo al cinema… Roma, 7 marzo 2019 – [...]

“L’apprendista bardo” di Federico Leonardo Giampà : un cavaliere con il sogno della Musica : “L’apprendista bardo” è un cavaliere atipico pronto a lasciare la corte per seguire la musica piuttosto che battersi per la Patria. È l’anno Mille, il culmine del Medioevo più oscuro, in Francia una nuova dinastia prende il posto dell’ormai deceduta stirpe di Carlo Magno. La storia è di fantasia, ma immersa in un tempo e in un luogo reali. È una fiaba per i più giovani e per adulti che amano leggende arturiane e poemi ...

