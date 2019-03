La messa per il boss defunto | e il prete minaccia il nostro cronista

Una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina. messaggio di Pechino per Washington? : ... può avere effetti diretti anche per l'Italia: Roma si appresta a ospitare una delegazione di super-big dell'economia cinese capitanata da Xi stesso, e la visita del presidente dovrebbe essere il ...

DIARIO USA/ Pena di morte - perché l'America è infedele alla sua promessa? : Sia i liberali che i conservatori, in America nessuno ha quasi mai contestato la Pena di morte, adesso la California si ribella

Infortunio Pjaca – Il croato operato con successo : il messaggio della Juventus : Marko Pjaca operato al crociato: la comunicazione della Juventus dopo l’intervento del croato Il giocatore Marko Pjaca “è stato operato con successo, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ad opera del Prof. Mariani presso Villa Stuart, a Roma“, fa sapere la Juventus. Da domani inizierà le cure fisioterapiche riabilitative. (Spr/AdnKronos)L'articolo Infortunio Pjaca – Il croato ...

Fincantieri costruirà per Msc 4 navi da crociera. Commessa da 2 miliardi di euro : Genova - MSC e Fincantieri hanno annunciato oggi la firma dei contratti definitivi per la costruzione di quattro navi da crociera di lusso , per un totale di oltre 2 miliardi di euro. 'Con l'ordine di ...

Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all’asta - l’ex Beatles protestava per l’album Two Virgins : Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all'asta per 15mila sterline a Boston. Il documento, datato 1971, riporta parole al vetriolo che l'ex Beatles aveva rivolto alla persona di George Martin, lo storico produttore noto anche come il quinto Beatles, per la distorsione del circuito di distribuzione dell'album "Two Virgins" (1968), il primo disco solista che John Lennon aveva pubblicato insieme alla moglie Yoko Ono prima ...

Post virale sui problemi Facebook : “questo messaggio è per informare i nostri utenti”. Nuova bufala : Sta girando moltissimo una Nuova catena Facebook, che in qualche modo si ricollega ai tanti problemi che sono emersi nella giornata di ieri con l'utilizzo della piattaforma e di Instagram (in parte anche di WhatsApp), facilmente riconoscibile in quanto comincia con "questo messaggio è per informare i nostri utenti". Dopo aver esaminato la questione down con grande attenzione con un apposito articolo, dunque, oggi 14 marzo tocca affrontare la ...

Hangouts Chat riceve l’opzione per eliminare la cronologia dei messaggi diretti : Dopo aver aggiunto gli indicatori di digitazione nei messaggi diretti il ??mese scorso, Hangouts Chat ora offre la possibilità di eliminare la cronologia delle conversazioni dirette. Google avvisa che l'eliminazione dalla cronologia è permanente ma solo per quanto riguarda la copia dell'utente, mentre gli altri partecipanti possono ancora visualizzare la conversazione. L'articolo Hangouts Chat riceve l’opzione per eliminare la cronologia ...

La promessa dell’alba - vitalità contagiosa per un il film buffo e un po’ screanzato ma mai banalmente agiografico : “A nessuno deve essere consentito di amare così tanto una persona”. Lo afferma la voice over del protagonista Roman Kacew, alias lo scrittore Romain Gary, quando siamo solo all’inizio del suo lungo, avventuroso viaggio autobiografico di crescita in mezzo alle guerre europee del novecento ne La promessa dell’alba (La promesse de l’aube). Il film di Eric Barbier, tratto dall’omonimo libro di Gary del 1960, è un giocoso, sussultorio, denso ...

Louis Van Gaal lascia il calcio : "Lo faccio per mia moglie" - la promessa del mister-tiranno : "Lascio per mia moglie". Louis Van Gaal, mitico allenatore olandese protagonista degli ultimi 25 anni del calcio mondiale tra Ajax, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e nazionale olandese, ha intenzione di lasciare il mondo del pallone. Intervenuto al programma tv olandese VTBL, il 65enne

Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro dal palco di Eboli : “Non prendeteci per il c**o - il mare è di tutti” : Il messaggio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro arriva forte e chiaro. L'artista salentino, sul palco del PalaSele di Eboli per una delle date dell'Amore che torni Indoor Tour, ha voluto dichiarare il suo dissenso all'attuale politica di gestione dell'accoglienza, ribadendo come il mare sia di tutti. Il palco è lo stesso occupato da Emma Marrone appena qualche settimana fa, quando l'artista di Essere qui aveva sfruttato l'occasione per ...

Justin Bieber e la depressione - il messaggio ai fan : 'Sto lottando - pregate per me' : La depressione è un male oscuro che può colpire chiunque, indipendentemente dalla fama o dal conto in banca. Ne sa qualcosa Justin Bieber , 25enne popstar canadese che da anni è l'idolo delle teenager ...

Da Volvo un messaggio forte : limitare la velocità per la sicurezza : Volvo Cars, in quanto leader mondiale nell’ambito della sicurezza automobilistica, manda un segnale forte riguardo ai pericoli dell’eccesso di velocitàe annuncia l’intenzione di limitare la velocità massima delle automobili di sua produzione a 180 km/h a partire dal 2020. La strategia etica della Casa automobilistica, nota come Vision 2020, punta ad azzerare il numero di […] L'articolo Da Volvo un messaggio forte: limitare la velocità per ...

Salvini : 'Ho mangiato pizzoccheri con burro e aglio - è un messaggio per le borse estere' : Così il vicepremier del Carroccio Matteo Salvini durante il suo intervento alla Scuola politica della Lega scherza sulle sue abitudini alimentari: 'Ci ho aggiunto anche un vino rosso della Valtellina'...

Tav - il fronte del Sì è un'immensa messa in scena. Per una volta do ragione a Di Maio : Ci tengo a precisarlo: un'adesione che non discende dagli esiti di risibili farse "analisi costi e benefici" , più consone a ragionieri del catasto che a una forza politica con pretese di governo. E ...