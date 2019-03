La forza dei giornali

Quando la coppia di governo scoppia : l’amore forzato dei due leader diversi : Come nelle relazioni nate per caso, con il passare dei mesi sono emersi i veri caratteri: dalla nascita del governo Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono più volte ritrovati a dover ribadire la forza dell’intesa tra Lega e Movimento Cinque Stelle

Isola dei Famosi - pausa forzata dopo il caso ‘Fogli-Corona’? L’indiscrezione bomba : Il sito Dagospia riferisce i malumori che avrebbero indotto i vertici di Mediaset a prendere una decisione drastica sul...

L'idea di forza Italia : via l'equo canone dagli affitti dei locali commerciali : Roma 'Dobbiamo alzare di nuovo le saracinesche dei negozi, degli uffici delle botteghe delle nostre città, introducendo elementi di innovazione al passo con i tempi sia per i proprietari che per i ...

forza Italia : cambiare le norme sul reclutamento dei docenti : Il sistema di reclutamento degli insegnanti è un tema sempre attuale nell’agenda dei politici. Quello attuale non risponde alle reali esigenze di eliminazione del precariato nella scuola. Ne è convinto il deputato di Forza Italia, Roberto Novelli che anticipa l’intenzione di presentare una interrogazione parlamentare. Soffermandosi sulla carenza dell’organico di sostegno, dove 50mila supplenze sono state assegnate ai precari di ...

forza Italia - tesoriere : "Moroso il 15% dei parlamentari"

Le foto dei gilet azzurri di forza Italia contro il reddito di cittadinanza : I senatori di Forza Italia indossano gilet azzurri per protestare contro il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni appena approvato dall'Aula di Palazzo Madama. Si infuria la Presidente Casellati, sempre di Forza Italia: "Vergognatevi, il folklore appartiene alle piazze, non al Senato".Continua a leggere

Bologna-Juventus - Mihajlovic minimizza la forza dei bianconeri : “ho più paura di mia moglie” : Sinisa Mihajlovic protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus: l’allenatore rossoblù svela la sua paura più grande Il programma della 25ª giornata di Serie A comprende anche il match tra Bologna e Juventus. Alla vigilia della sfida tra i rossoblù e la squadra prima in classifica, Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una conferenza stampa divertente. “La Juve è la squadra più forte d’Italia e tra ...

Sondaggi Winpoll : governo gialloverde oltre il 59% dei consensi - forza Italia sotto il 10% : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale pubblicato da Winpoll, datato 18 febbraio, e commissionato da Scenari Politici, si evidenzierebbero alcune novità da prendere in esame. Per quanto concerne la nota metodologica, la seguente rilevazione statistica è stata condotta mediante tecnica mista Cawi-Cati su un campione rappresentativo e probabilistico di 1500 soggetti distribuiti sull’intero territorio Italiano, con un margine di errore ...

Una forza della natura Huawei P30 Lite : design al passo dei top di gamma : Diventano sempre più avvincenti i rumors intorno a Huawei P30 Lite, il dispositivo di fascia media della prossima line-up del produttore cinese, presumibilmente in presentazione ad inizio marzo (mentre per P30 e P30 Pro ci sarà da aspettare il 26 dello stesso mese). Stando a quanto pubblicato da 'gizmochina.com', il terminale, visto il profilarsi di alcuni rendering relativi alle custodie, dovrebbe presentare un notch a goccia d'acqua, ...

Europee - le liste della Svp sudtirolese e dei popolari trentini - Patt - collegate a forza Italia : Forza Italia lavora a una lista per le Europee in grado di raggruppare i soggetti politici che in Italia aderiscono al Partito popolare europeo , Ppe, . Il Ppe è la famiglia politica maggiormente rappresentata in ciascuna delle istituzioni Europee e raccoglie le forze europeiste moderate, cristiano democratiche e conservatrici. Per questo Forza Italia ha deciso di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica dei tempi prima giornata. Vettel chiude in vetta - le Mercedes non forzano : La prima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona ha regalato immediatamente spunti interessanti. I piloti hanno sfruttato un meteo perfetto per forzare e bruciare le tappe nella conoscenza delle rispettive monoposto. Il più veloce, e non di poco, è risultato Sebastian Vettel (Ferrari) in grado di precedere Carlos Sainz (McLaren) Romain Grosjean (Haas) e Max Verstappen (Red Bull). Le Mercedes, con Valtteri Bottas ...

Sondaggi Noto : governo M5S-Lega al 56% dei consensi - cala il PD - cresce forza Italia : Esaminando l’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Noto, durante la seconda settimana del mese di febbraio, emergerebbero alcune novità. Premettiamo che la seguente rilevazione statistica è stata commissionata dal programma Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì su Rai 3 e diffusa nella puntata del 12 febbraio. Rilevazione che confermerebbe e si sovrapporrebbe, tutto sommato, al trend statistico dei Sondaggi ...

Prova di forza del Milan - Piatek ‘spara’ ancora : è dei rossoneri lo scontro Champions contro l’Atalanta [FOTO] : 1/25 Spada/LaPresse ...