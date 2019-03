La Fondazione Einaudi risponde a Corrado Ocone | Non l' abbiamo cacciato | abbiamo

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) "Nessuno l'ha. Ci siamo limitati ad accettare le sue dimissioni". Il presidente della, Giuseppe Benedetto,che, nel suo blog pubblicato su HuffPost aveva raccontato perché aveva lasciato l'incarico di Direttore scientifico dellaLuigidi Roma. "Sono stato gradualmente isolato", sosteneva nel suo intervento.Nella sua replica Benedetto spiega che il filosofo "sino a ieri" non aveva fatto alcun riferimento alla "faciloneria e alle improvvisazioni, da lui oggi lamentate, che avrebbero caratterizzato negli anni della sua Direzione del Comitato Scientifico le attività dellaLuigi. Ma tant'è . afferma ancora Benedetto - il coraggio delle proprie opinioni è l'arte del giorno dopo. Non cadiamo nel vetusto tranello del crociano, contro gliani. Non ci dilettiamo neanche ...

