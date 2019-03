La difesa del clima è una priorità mondiale? Avete partecipato alle manifestazioni?

Jan Palach - torcia umana in difesa della libertà : Giorgia Tabbita Era il 16 gennaio 1969, la Russia sovietica invadeva la Cecoslovacchia e uno studente universitario poco più che 20enne sceglieva di darsi fuoco come estremo atto di protesta in Piazza ...

Lega : proposta di legge in difesa del Made in Italy : ... intanto, da Matera, il leader pentastellato sposa la proposta di legge e la battaglia: "l'unica colonizzazione a cui dobbiamo ambire è quella del Made in Italy nel mondo, che deve colonizzare con la ...

Yara - il consulente della difesa : "Ci sono elementi per riaprire il caso - ne vedremo delle belle" : Ezio Denti ha parlato a Radio Cusano Campus: "Abbiamo informazioni interessanti, il tempo ci darà ragione"

Yara - per il consulente della difesa di Bossetti si può riaprire il caso : Milano, 15 mar., askanews, - 'Per un processo di revisione serve qualcosa di forte, fortissimo. Non posso entrare nei dettagli ma crediamo di avere elementi sufficientemente forti per poter riaprire ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale in difesa dell’ambiente e dico grazie a Greta” : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale sull’Ambiente. E’ il primo sciopero internazionale di questo tipo. Ringrazio Greta per quello che sta facendo per tutti noi. Da una ragazza è giunta una grande lezione anche di etica. Il mio modo di aderire allo sciopero mondiale sull’Ambiente è quello di attraversare e raccontare i borghi dell’Appennino. Il rischio di spopolamento ma anche le politiche che si stanno mettendo in campo per evitare questo ...

Trento si tinge di verde : in migliaia in piazza Giovani manifestano in difesa dell'ambiente : Coerentemente, i ragazzi chiederanno alla politica trentina una risposta alle questioni connesse all'emergenza climatica: l'accoglienza e la cooperazione internazionale». Secondo il rapporto «...

Le toghe tutte schierate a difesa della casta : Non esiste un "arretramento culturale" dentro la magistratura, non c'è uno sbandamento tra le toghe sui delitti contro le donne. Tre sentenze in una settimana che sembrano riportare al passato, quando la colpa di essere violentata od ammazzata era spesso della vittima, non bastano ai rappresentanti più in vista della magistratura italiana per lanciare un allarme. Le incredibili affermazioni contenute in particolare nella sentenza per stupro ad ...

In piazza per la difesa del clima - manifestazioni in 100 paesi : Bruxelles, 14 mar., askanews, - Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello 'Sciopero Mondiale per il Futuro' lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. ...

Ricorso contro Ducati - Dall'Igna all'attacco per la difesa della MotoGP : Quello che sembra un attacco da parte di Gigi Dall'Igna, in realtà é una difesa al sistema MotoGP. È vero, il direttore generale Ducati Corse minaccia un reclamo alla Honda per le ali montate in Qatar ...

Il Napoli si rinnova in difesa : piace il giovane Frare del Cittadella : Domenico Frare è il nome nuovo per la difesa del Napoli . Si tratta di una rivelazione assoluta del campionato di serie B: 13 partite giocate finora con la maglia della squadra veneta, tutte ad ...

F35 - decisa "ricognizione" delle esigenze della difesa. Salvini : "Rallentamento sarebbe un danno" : ... spiega ancora la nota dell'Esecutivo Salvini: "Rallentamento sarebbe un danno" "sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di un rallentamento o ravvedimento. L'Italia in questo campo e' ...

Trattativa Stato mafia - la difesa di Dell’Utri chiede citazione di Berlusconi nel processo d’appello : La difesa di Marcello Dell’Utri, condannato a 12 anni nel dibattimento sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, chiede la riapertura del processo d’appello, che avrà inizio tra poco più di un mese, e la citazione a deporre dell’ex premier Silvio Berlusconi. Si legge nell’atto di impugnazione depositato dal legale alla Corte d’assise d’appello che celebrerà il processo di secondo grado. Dell’Utri è difeso dall’avvocato Francesco ...

In difesa del porco : All’università di Harvard, Cambridge, area metropolitana di Boston, dove ha sede la più prestigiosa facoltà di Legge del mondo anglosassone, gli studenti ci danno dentro per far fuori il preside, Ronald Sullivan. In duecentosettanta hanno firmato una petizione contro il professore perché ha accettato di entrare nel collegio difensivo di Harvey Weinstein, l’ex monarca di Hollywood accusato di stupri e molestie di qualsiasi attrice si sia ...

F35 - ministero della difesa pagherà i 389 milioni - 'ma programma va rivisto' : La ministra della Difesa Trenta firmerà nei prossimi giorni l'atto per il pagamento dei 389 milioni di euro di fatture emesse per i lotti dei caccia F35 ancora in sospeso. 'Si farà perché l'Italia non ...