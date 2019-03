La cultura dell’odio diventata mainstream : Trasformare gli attentati compiuti ieri in due moschee della Nuova Zelanda in una prova capace di certificare la nascita di un’internazionale suprematista pronta a prendere presto il controllo del mondo a colpi di fucile significa voler osservare la strage di Christchurch con lo sguardo di chi è int

Claudio Meloni - Il grande bluff del rilancio delle politiche culturali : ... anzi diminuisce ulteriormente nei suoi dati complessivi, il gap di investimenti pubblici rispetto ai paesi europei è rimasto immutato, il settore legato all'economia della cultura cresce e ...

Festival delle birrette : a mare culturale urbano : In ogni edizione di quest'anno la musica, gli spettacoli e le attività saranno dedicati ai luoghi comuni nazional popolari con un programma a cura di mare culturale urbano I Distratti con la ...

Al 'Pirandello' in scena grandi attori - musica e cultura : ecco il week end : Il programma prevede la rappresentazione di nove spettacoli, da dicembre ad aprile, con inizio alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera. A Porto Empedocle la mostra di scultura: 'Nazareno Spinelli ars ...

La voce della Politica Leggieri - M5S - : Ministro ai Beni e alle Attività culturali Bonisoli a Venosa : Il Vulture-Melfese è un'area cruciale per l'economia della Basilicata e crediamo fortemente nel suo potenziale straordinario che aspetta solo di essere espresso. Si pensi per esempio alle risorse ...

Spettacoli dal vivo e cultura in Liguria - conferenza del M5s sul rischio chiusura dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo : Da Roma, con messaggi video e scritti, il contributo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Simone Valente, già componente dell'organo parlamentare "Commissione VII cultura, Scienza e ...

Bando cultura - tempi strettissimi per le domande. Ancora nessuna traccia della delibera per gli eventi estivi : ... progetti, eventi culturali destinati alla collettività; terzo, il sostegno economico, logistico o d'altro tipo a chi organizza in collaborazione con il Comune di Como eventi, progetti e spettacoli. ...

Atletica – Prestigioso riconoscimento per Giusy Versace : l’atleta nella “Hall of fame della cultura sportiva” di Matera : Giusy Versace entra nella “Hall of fame della Cultura sportiva” di Matera Quello che si è appena concluso è stato un weekend molto intenso per Giusy Versace. Dopo aver inaugurato venerdì 8 marzo “Wall of Dolls” di Ca’ Pesaro a Venezia, il muro simbolico di bambole per dire basta alla violenza sulle donne, l’atleta paralimpica e parlamentare ha poi raggiunto Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, per ricevere nella giornata di sabato ...

Nasce ANBIR - associazione di insegnanti per la promozione della cultura scientifica e biologica nelle scuole : ... offrire collaborazione al Ministero dell'Istruzione e ai suoi organismi periferici, nonché a tutte le infrastrutture di gestione dei servizi al mondo educativo. A breve l'associazione si doterà di ...

Aereo Ethiopian Airlines : addio a Sebastiano Tusa - “tutto il mondo della cultura perde in modo brutale un intellettuale di prestigio assoluto” : “In queste ore notizie terribili arrivano in riferimento alla tragedia aerea del Boeing 737 della Ethiopian Airlines. L’assessore ai Beni culturali e all’Identita’ Siciliana della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, gia’ Sovrintendente del Mare della Regione Siciliana, secondo le informazioni pervenute, era a bordo del volo, diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco. Archeologo italiano di fama internazionale ...

Milano - M1 Palestro : più cultura alla fermata della metropolitana : Milano, 10 marzo 2019 - E' la fermata culturale per eccellenza , quella che indica il polo museale più esteso della città. Parliamo della stazione Palestro della linea uno della metropolitana, la ...