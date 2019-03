La crisi del riciclo negli Stati Uniti

Repubblica - le indiscrezioni sulla crisi dell'Inter : lite furibonda tra Icardi e Spalletti : L'Inter sta attraversando un periodo di crisi profonda che rischia di trasformare questa stagione in un'annata fallimentare. I nerazzurri, dopo essere usciti alla fase a gironi di Champions League ed eliminati ai quarti di finale di coppa Italia, giovedì sono stati eliminati anche agli ottavi di finale di Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. Ora resta solo la qualificazione in Champions League, altro obiettivo a rischio. L'Inter, ...

Tg Gold del 14/03/2019. Schiarita per la crisi al Comune di Viterbo ma ancora non definitiva : 14.03.2019. Verso la soluzione della crisi politica al Comune di Viterbo Pubblicato da Gold Tv Tuscia su Giovedì 14 marzo 2019

Cambiamenti climatici - l’inverno caldo del Nord mette già in crisi il Po. E nel Delta risale l’acqua del mare : habitat a rischio : Quasi un mese senza pioggia, il secondo dall’inizio dell’anno, nella terra attraversata dal Grande Fiume. Così l’Emilia-Romagna si ritrova a metà marzo, con un piede ancora nell’inverno, a fare i conti con l’allarme siccità: l’acqua del Po è a livelli troppo bassi per il periodo, così come lo è quella di fiumi, laghi, invasi nel Nord Italia. E le conseguenze potrebbero farsi sentire nei prossimi mesi, quando sarà il momento di irrigare campi e ...

Clima - allarme siccità : dall’Osservatorio delle crisi idriche piano di azione sulla situazione del Po : L’Osservatorio sulle crisi idriche all’interno del vasto comprensorio del fiume Po (che si estende dalla Valle d’Aosta alle Marche) si è riunito nelle ultime ore per esaminare la situazione nell’intero territorio. Una situazione non rosea – si legge in una nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – dopo un esame attento dei valori emersi dai monitoraggi delle diverse agenzie regionali coinvolte dal ...

crisi al Comune dell'Aquila - Il sindaco Biondi si dimette : L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha annunciato in una conferenza stampa convocata con urgenza questo pomeriggio la sua intenzione di riconsegnare la fascia tricolore. leggi tutto

Il fronte estero della crisi di Cmc : cantieri a metà - cause e operai in ostaggio : Kenya, Kuwait, Nepal: la cooperativa ravennate ha contenziosi aperti in mezzo mondo, con accuse di truffa, corruzione e appropriazione indebita nei maxiappalti...

Niente raccolta perché 5 netturbini sono in arresto : nuova crisi rifuti a Torre del Greco : Di nuovo emergenza rifiuti a Torre del Greco, Napoli,. A creare una nuova paralisi nel conferimento dei sacchetti, accumulati in buona parte della città tra ecopunti e centri di prossimità, è stato il ...

Mattarella sul clima : "Siamo sull'orlo della crisi Salvarlo - per salvare vite" : È necessario, in questo senso, 'il rilancio di una politica per la montagna', che miri a salvaguardare l'ambiente, in un impegno condiviso da tutte le istituzioni. Infine, il presidente della ...

Mattarella - siamo sull'orlo della crisi climatica globale : "Mai come in occasione della tempesta Vaia - ha precisato Mattarella - è stato chiaro all'opinione pubblica italiana, che i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'...

Le distanze tra Italia e Germania si erano dimezzate nell'euro prima della crisi : ... riducendo le rigidità del proprio mercato del lavoro e tagliando parzialmente l'assistenza, vedasi la riforma Hartz IV,, riuscendo a rilanciare la propria economia già alla vigilia della crisi. [...

San Lorenzo - una delle cinque grandi d’Argentina è in crisi : Il San Lorenzo in questa edizione di Superliga argentina, a poche giornate dal termine, ha vinto solamente due partite e si ritrova in fondo alla classifica; uno smacco per una società storica come “el Ciclòn”.Calcio estero, Storie, Sudamerica, San Lorenzo / “La Gloriosa Butteler” (la hinchada del club) è una delle tifoserie più calde e appassionate del paese, famosa per la varietà dei suoi cori oltre che per la ...

Edi Rama - il premier dell'Albania a Pietro Senaldi : 'Salvini ha ragione sui migranti. Europa - basta ipocrisia' : ... quindi anche noi vi stiamo in un certo senso aiutando, però è innegabile che lo sviluppo dell' economia e gli investimenti stranieri sul territorio frenino l' emigrazione. Da noi si dice che in ...