Julia Roberts si commuove a C' è Posta Per Te per il regalo a papà Pino | tra emozioni e

Anticipazioni C'è posta per te - puntata stasera : ospite Julia Roberts : Oggi, 16 marzo, va in onda sul piccolo schermo l'appuntamento finale con lo storico programma della Mediaset 'C'è posta per te' che da sempre viene condotto da Maria De Filippi. Anche nelle puntata di questa edizioni non sono mancati gli ospiti di un certo rilievo. Nell'appuntamento, andato in onda sabato 9 marzo, ad esempio, tra gli ospiti c'erano l'attore Gabriel Garko, Gianluca Vacchi, l'ex tronista Francesco Monte e Brando Bertrand, chiamati ...

C'è posta per te - ultima puntata del 16 marzo : super ospite Julia Roberts : Sabato 16 marzo andrà in onda l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi, leader degli ascolti del sabato sera con oltre cinque milioni di spettatori a puntata. Grande attesa per l'ultimo appuntamento della stagione e dove, secondo le anticipazioni fornite dalle pagine social della trasmissione, vedremo un ospite d'eccezione. Attesa infatti nello studio della De Filippi il premio Oscar Julia Roberts, pronta a ...

«C’è Posta per Te» : ritorna Julia Roberts (che si commuove) : Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts ha la lacrima facile. È successo nel 2009, alla sua prima volta a C’è Posta per Te, e succede anche oggi, dieci anni dopo, travolta dallo stesso ...

C'è Posta Per Te - nell'ultima puntata ospite Julia Roberts (Video) : Maria De Filippi ha deciso di chiudere la 22esima edizione di C'è Posta Per Te con un altro colpaccio. Partito a gennaio con l'ospitata di Ricky Martin, il people show di Canale 5 si congeda dal pubblico sabato prossimo, 16 marzo 2019, invitando in studio Julia Roberts.L'attrice, premio Oscar per il film "Erin Brockovich" e di recente protagonista anche per il piccolo schermo con la serie tv Homecoming, sarà l'ospite di punta del finale ...

C’è Posta Per Te ultima puntata : Julia Roberts tra gli ospiti di Maria : Maria De Filippi chiama Julia Roberts a C’è Posta Per Te: anticipazioni ultima puntata Chiude in bellezza, così come aveva iniziato e proseguito per tutte le puntate, la ventiduesima edizione di C’è Posta Per Te che non ha mai cambiato la formula di successo in tutti questi anni. Persone comuni si rivolgono alla redazione per cercare una persona che non vedono da tempo o per recuperare un rapporto o, ancora, per incontrare un ...

Julia Roberts in una nuova serie tv per Amazon : Homecoming ha segnato l'esordio per Julia Roberts come protagonista di una serie tv. La serie, distribuita da Amazon e dal genere thriller e noir, ha avuto un buon riscontro di pubblico e critica e ...

Real Madrid - Solari e l’ombra di Mourinho : “questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato del possibile ritorno di Mourinho, esprimendo il proprio punto di vista “Un ritorno di Mourinho? Questo club ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts“. Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, commenta così l’apertura del tecnico portoghese a un ritorno sulla panchina dei ‘blancos’. “Con chi andrebbe Julia Roberts tra me e Mourinho? Bisognerebbe ...

Solari : «Al Real sempre più pretendenti di Julia Roberts» : MADRID - " Il Real Madrid ha sempre avuto più pretendenti di Julia Roberts, è normale e non mi interessa ". Così il tecnico Santiago Solari prova a cancellare con una battuta le voci sul possibile ...

A Julia Roberts il prestigioso George Eastman Award : La diva Julia Roberts riceverà il premio George Eastman Award per il suo contributo al mondo del cinema. L'attrice di 'Pretty Woman' riceverà il riconoscimento il prossimo due maggio al George Eastman ...

«Homecoming» : la seconda stagione si farà senza Julia Roberts : «Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia Roberts«Homecoming», la serie di Amazon con Julia ...

Homecoming : Julia Roberts non tornerà nella stagione 2 : In Homecoming , Roberts ha interpretato un'assistente sociale impiegata presso una struttura governativa segreta dove i veterani di guerra sono aiutati a reinserirsi nel mondo civile. Qualcosa di ...