Italia Si | ospite assente | Marco Liorni fa un annuncio importante

lanostratv

(Di sabato 16 marzo 2019)spiega perchè il papà di Manuel Bortuzzo non si è presentato aSi Sarebbe dovuto salire sul podio diSi nella puntata di oggi, sabato 16 marzo 2019, il padre di Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito da un colpo di pistola all’esterno di un pub romano qualche settimana fa, rimasto purtroppo paralizzato dalla vita in giù. L’uomo, tuttavia, non si è presentato in studio aSi oggi, motivo per il quale il padrone di casaha annunciato:Sarebbe dovuto essere qui il papà di Manuel, ma ha ricevuto una convocazione da un cardinale, per un incontro con Papa Francesco!Una notizia particolarmente bella, quindi, giustifica l’assenza dell’sul podio diSi, visto che a quanto pare anche il Santo Padre ha deciso di mostrare la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo, da poco tornato in piscina, nonostante le ...

SergioCosta_min : Domani alle ore 12.00 sarò ospite a @fuoritgtg3. Parleremo di dissesto idrogeologico e dei più bei cantieri che vor… - famigliasimpson : @MarisaBasile12 Beh speriamo non faccia il solito ospite straniero con la puzza sotto al naso. Si è ridotto (in Ita… - ComunitaQueenIT : #NEW | We Will Rock You - Italia @barleyofficial ospite a SanremoYoung | 15 marzo 2019 | L'esibizione del musical d… -