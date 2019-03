Ischia | presentata la prima Mappa Bionomica dei fondali dell’Area Marina Protetta “Regno

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “Scoperti ben 24 habitat interessanti grazie all’uso di robot – sub. Utilizzate moderne tecniche GIS ma anche robot subacquei muniti di telecamera ROV. Ecco la La, cioè la cartografia della distribuzione dei diversi tipi di habitat presenti suimarini. Si tratta dell’elemento di base propedeutico per qualsiasi pianificazione o intervento di gestione di un’Area(AMP). Infatti, è intuitivo capire come non si possano prendere decisioni o attuare politiche di gestione efficaci se non si conoscono quali sono e dove stanno gli habitat ricoperti dal grande manto azzurro del mare. Abbiamo trovato ben 24 habitat marini”: lo ha affermato Giovanni Fulvio Russo, docente di Ecologia dell’Università Pathenope di Napoli e Presidente Nazionale della Società Italiana di Biologiaillustrando pochi minuti fa, alla stampa, la...