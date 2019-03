Inter | Icardi e il post pre-derby | San Siro | la maglia e l' esultanza

Inter - la grande bruttezza : il caso Icardi condiziona la squadra e i risultati - è fallimento : La grande bruttezza non se l'aspettava nessuno. Intendiamoci, a inizio stagione la formazione di Spalletti non giocava un bel calcio, impossibile quando si hanno centrocampisti di qualità medio-bassa,,...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Inter : verso l'epurazione totale - Suning manderebbe via Icardi - Perisic e altri 5 (RUMORS) : La sconfitta subita dall'Inter in Europa League contro l'Eintracht Francoforte è stata, probabilmente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dal "Corriere dello Sport" e riprese da varie altre testate, evidenziano come la pazienza della proprietà nerazzurra sia ormai finita definitivamente. Sia nei confronti di Luciano Spalletti e Mauro Icardi, ma anche di altri giocatori della compagine ...

Inter - Marotta : "Nessun alibi per l'eliminazione. Icardi? Sono ottimista" : NESSUNA COLPA DI SPALLETTI " Il mondo nerazzurro ha subito trovato un colpevole per l'eliminazione dell'Inter, ovvero il tecnico Luciano Spalletti . Ma Beppe Marotta ha immediatamente smorzato le ...

Inter - Bucchioni svela : Zhang furibondo con Icardi - Spalletti via : L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa Inter. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro Icardi. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i ...

Serie A Inter - Marotta : «Icardi? Spero prevalga il buon senso» : TORINO - "Non ci sono novità: di questo caso sappiamo tutto e io sono sempre ottimista ". Beppe Marotta , ad dell' Inter , ha parlato così del caso Icardi a margine di un convegno sulle seconde ...

Inter - Icardi non torna più : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la rottura fra Mauro Icardi e l'Inter è ormai insanabile tanto che l'ipotesi più concreta è quella che l'ormai ex capitano non ritorni più in campo fino a fine stagione.

Inter - Marotta : "Spalletti non ha colpe - su Icardi resto ottimista" : Nonostante i tanti problemi che affliggono l' Inter , in campo e fuori, Beppe Marotta cerca di restare positivo sul presente e sul futuro nerazzurro.

Inter - caso Icardi - Wanda Nara torna alla carica : 'Non smetterò di dire ciò che penso' : Wanda Nara è tornata alla carica per parlare del suo ruolo in casa Inter e di quello del suo compagno di vita Mauro Icardi. In occasione del Premio Socrate a Milano, la procuratrice ha commentato la sua posizione verso la squadra nerazzurra e, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: "Non smetterò di dire ciò che penso". Wanda sa bene che per una donna il mondo del calcio è un mondo molto difficile e complesso, tuttavia non è affatto disposta ...

Inter - Politano chiede il rientro di Icardi : “Speriamo torni presto” : Inter Politano – Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato il “caso Icardi”, arrivano ogni tanto anche delle belle notizie. Una di queste è quella delle parole di Politano nei confronti dell’ex capitano dei neroazzurri. L’ex giocatore del Sassuolo ha speso parole d’affetto nei confronti del numero 9, auspicandosi un suo imminente rientro in campo: […] L'articolo Inter, Politano chiede il rientro di ...

Inter fuori - non è solo colpa di Icardi : Milano L'Inter completa il suo disastro stagionale salutando anche la piccola Europa. E adesso scopre la paura, quella di perdere anche il quarto posto che significherebbe niente Champions l'anno prossimo e l'ennesima rivoluzione. La condanna, dopo il pesantissimo rigore sbagliato da Brozovic, la firma un erroraccio di De Vrij dopo cinque minuti che regala il gol qualificazione agli avversari. Basta questo all'Eintracht, che per quanto sbaglia ...

Un mese di Inter senza Icardi. A Wanda Nara il premio Socrate : «Parlerò sempre» : Un mese senza Mauro Icardi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport: il 13 febbraio l’Inter gli tolse la fascia. Da allora, Maurito non si è nemmeno più allenato con i compagni. Ieri – ricorda la Gazzetta – Wanda Nara “e` stata premiata a Milano con il Socrate 2019, kermesse inventata e organizzata da Cesare Lanza, giornalista e autore che ama «andare controcorrente»”. Wanda e` stata scelta perche´ il «Socrate» ha a cuore la ...

L’incredibile caos Icardi-Inter : dopo un mese di telenovela non si vede una fine : Mauro Icardi sembra essere un calciatore fuori rosa all’Inter, non si allena col gruppo e non ha contatti coi compagni ormai da un mese: querelle infinita Mauro Icardi ancora ai box, apparentemente per un infortunio, realmente però a causa di dissidi con l’Inter ancora non ben chiariti. Una situazione assurda, paradossale, che va avanti dal 9 di febbraio, data dell’ultima apparizione di Icardi in maglia nerazzurra. Da ...