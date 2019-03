Inter | Esposito è pronto Il deb da record | tra Gigio | Totti e il no al Psg

Flotte - La nostra Intervista ad Alberto Esposito (Mazda) : Nel corso del 2018, la Mazda ha immatricolato in Italia10.866 vetture, con una crescita del 3,19% sullanno precedente e una quota di mercato dello 0,57% (dati Unrae): ecco la nostra intervista al fleet & remarketing manager della casa Alberto Esposito.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2019 si preannuncia come un anno ricco di novità per la Mazda, sia in generale sia in ...