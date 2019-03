“In Italia ansia e tanto lavoro | ma i soldi non bastavano Alle Canarie abbiamo scoperto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Il più grande lusso, per Sara Ferrari, è prendersi un caffè al bar mentre aspetta che le sue bambine escano dalla lezione di danza. Ritagliarsi un’oretta, scambiare due chiacchiere con la gente del posto. Sara da una decina di mesi vive a Telde, sull’isola di Gran Canaria, con il marito e le figlie. Prima gestiva un salone di tolettatura per cani in provincia di Verona, che, pur andando bene, le portava via tutto: tempo,, energie. “Io e mio marito non eravamo mai a casa, una vita die preoccupazioni. Ora arriviamo a fine mese tranquilli, ma soprattutto passiamo più tempo in famiglia, con serenità”.Sara, 38enne originaria di Modena, è laureata in Lingue e suo marito Fabio è un rappresentante commerciale. Prima di partire abitavamo in un paesino sul lago di Garda. “Si stava molto bene, un posto in cui i bambini ancora giocano in piazza”. I ...

