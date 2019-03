In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Marzo | I misteri di Imane | “Ad Arcore ho visto il

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Marzo : Caso Sarti 940 segnalazioni nel 2018 alla Postale : In coro I partiti giurano: “Subito la legge sul revenge porn” Lezzi, Bongiorno, Carfagna, Valente; da FdI fino a LeU sono tutti d’accordo: “La norma è urgente, possiamo approvarla insieme” di Tommaso Rodano Democrazia proprietaria di Marco Travaglio Tenetevi forte, perché sta per arrivare la nuova coppia comica dell’anno. Di Maio e Salvini? No, quella ha già vinto l’Oscar 2018. Ora c’è di più e di meglio: Calenda e Pisapia. Se tutto va ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Marzo : “Caso Sarti” – Diffusi dai social a politici e giornalisti i filmati intimi della deputata M5S : Marcio in aula Scandalo Sarti: le immagini a Montecitorio Racconta un deputato di Forza Italia che ieri in aula, guardando alla sua destra, ha notato un collega con lo smartphone nascosto sotto il leggio del suo banco (la “ribaltina”). E sullo schermo, credendo di essere al riparo da altri occhi, scorreva le immagini di una donna nuda. “Stai attento”, gli ha raccomandato: “Ti vedono […] di Tommaso Rodano Sarti per signore di Marco ...

In Edicola sul Fatto del 13 Marzo : Rai - Salvini a reti unificate su Tg1 - Tg2 (e Sky) : Viale Salvini a reti unificate: su Tg1, Tg2 (e pure SkyTg24) Matteo straripa in tv. I dati dell’Autorità per le comunicazioni di Carlo Tecce Ora o Rai più di Marco Travaglio La scena di un gigante della tv, Freccero, costretto a render conto a una congrega di nani, i politici della commissione parlamentare di Vigilanza, e quella di un direttore generale come Salini convocato come una colf dal vicepremier Salvini la dicono lunga su quello ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Marzo : La bomba Usa-Cina sul governo : tutti contro tutti pure nella Lega : governo Salvini vuol fare l’amerikano e la Lega si spacca sulla Cina La Via della Seta – A favore dell’intesa con Pechino il M5S e il sottosegretario del Carroccio al Mise, Geraci. Ma Giorgetti, reduce dagli Usa, vuole bloccare tutto di Wanda Marra Poltrone e sofà di Marco Travaglio Ma i partiti e i loro giornaloni lo sanno in che Paese vivono? La risposta è scontata, visto che non ne azzeccano una nemmeno per sbaglio. Ma la domanda ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Marzo : Il Nord in fila per il Reddito. Nei primi cinque giorni di richieste alle Poste - il record spetta ai campani (16 : I “divanisti” Sorpresa: l’“assistenzialismo” piace parecchio pure al Nord primi dati – alle Poste arrivate già 122mila richieste di reddito di cittadinanza: molte sono di piemontesi e lombardi Il partito del Nord che domina i media è il partito dei ricchi di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Chi può e chi non può. “Salvini festeggia, Di Maio rosica. Matteo brinda a Milano e spegne 46 candeline, Gigino è già ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Marzo : Colloquio del premier con “il Fatto”. Conte : “bloccati i bandi del Tav ora vedo Macron” : Il Colloquio Conte: “Ho scritto già a Francia e Ue, i dati sono chiari” “Non avevo preconcetti, ma l’analisi di Ponti ha retto allo stress test di Salvini. Macron lo vedo tra 10 giorni” di Marco Travaglio Il Bando del Buco di Marco Travaglio La partita del Tav non è afFatto finita, anzi è appena cominciata. Ma l’analisi costi-benefici degli equilibri giallo-verdi segna, almeno per oggi, bel tempo per i 5Stelle e nuvole sparse sulla Lega. È ...

In Edicola sul Fatto del 9 Marzo : Tav - ditte fallite e soliti noti di Tangentopoli : La “torta” tav La Banda del Buco: ditte fallite e i soliti noti di Tangentopoli I lavori per 1,4 miliardi. Da Cmc a Condotte a Gavio, fino ai piccoli appalti coinvolti dalle inchieste per corruzione e mafia: a chi sono finiti i soldi di Gianni Barbacetto e Andrea Giambartolomei Chi tocca i Renzis muore di Marco Travaglio L’altro giorno il Csm ha assolto il pm Henry John Woodcock dalle accuse più gravi e gli ha inflitto la sanzione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Marzo : Conte : “Decido io - il Tav è inutile”. Salvini sbrocca - crisi più vicina : La giornata Tav, Conte si schiera per il no. Salvini: “Mai stop all’opera” crisi più vicina – Analizzato il dossier, il premier sposa la linea dura M5S. Obiettivo: rinviare i bandi di 6 mesi. Ma la Lega lo blocca: “Non cediamo. I no stanno diventando troppi” di Luca De Carolis Giocondo e Pantalone di Marco Travaglio Ieri, durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte sul Tav, ho capito Lorella Cuccarini. Detta così, lo ammetto, è da ...

In Edicola sul Fatto del 7 Marzo : Tav - Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ormai ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo : Il governo appeso al buco. No tav o no Conte : 48 ore per uscire dal tunnel : Il caso Tav, Di Maio sfida Salvini: decide Conte o salta tutto Resa dei conti – Stasera tavolo a oltranza a Palazzo Chigi col premier, i vice e i tecnici. Il M5S fermo sul no: “Se non dimostrano che l’analisi costi benefici è errata si ferma tutto” di Luca De Carolis Trova le differenze di Marco Travaglio Chi, nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, con “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”, “difende ...