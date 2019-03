Imane Fadil rivelò timore avvelenamento 10 giorni prima di morire (Di sabato 16 marzo 2019) Imane Fadil rivelò timore avvelenamento 10 giorni prima di morire



Lo sostiene l'Ansa, in base alle cartelle cliniche che la Procura ha sequestrato l’1 marzo, cioè il giorno in cui la 34enne è deceduta. La donna avrebbe confessato ai medici dell'Humanitas, dov'era ricoverata, le sue paure. Fonti: era "molto sospettosa"







