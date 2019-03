Imane Fadil | ex consulente Mitrokhin | “O è veleno di Stato o della mafia” Guzzanti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) “Unè fatto per non essere individuato e questi sono veleni dicosiddetta State sponsored Mafia. Difficile per gli inquirenti farsi una idea in tempi brevi sui fatti di Milano, credo in Italia non ci siano le competenze tecnico-militari necessarie, solo i pochi governi che possiedono arsenali nucleari o che gestiscono questo livello di operazioni di intelligence hanno quel che serve per orientarsi, l’ideale sarebbe richiedere la collaborazione del Regno Unito in questa indagine”. Mario Scaramella, exCommissione, parlamorte di, la teste del processo Ruby uccisa da sostanze radioattive dopo un mese di ricovero all’Humanitas di Rozzano (Milano). Scaramella nel novembre 2006 incontrò a pranzo l’ex agente dei servizi russi Alexandr Litvinenko successivamente morto per avvelenamento da polonio. Anche ...

