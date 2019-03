Imane Fadil | Berlusconi | “Mai conosciuta” Indagini sulla presenza di metalli nel sangue 

Berlusconi : «Mai conosciuto Imane Fadil»|Gli ultimi giorni e il libro incompiuto| Video “Uccisa da un mix radioattivo” : Così l’ex premier commenta la scomparsa della testimone chiave del processo Ruby. I sintomi per i pm sono «compatibili con un avvelenamento». L’Istituto Maugeri: «Non identificata radioattività nel sangue»

Caso Ruby - la testimone-chiave Imane Fadil uccisa da un mix di sostanze radioattive | : Aperta un’inchiesta per “omicidio volontario”. Ai familiari e ai legali la modella aveva detto di «temere di essere stata avvelenata»

Imane Fadil - ex consulente Mitrokhin : 'O è veleno di Stato o della mafia'. Guzzanti : 'Cobalto già individuato? Strano' : ... ma ripeto è roba da agenzie statali o di gruppi specializzati del livello di Al Qaida o di Mohylevy , ritenuto dalle agenzie di sicurezza americane ed europee il capo della mafia russa nel mondo, ...

Imane Fadil uccisa da sostanze radioattive. “Temeva di essere controllata”. Il centro delle analisi : “Fatto solo dosaggio dei metalli” : Imane Fadil negli ultimi mesi era “molto sospettosa”. Temeva di essere “controllata” e continuava a ripetere che aveva ancora “molte cose da dire” sul caso con al centro le serate ad Arcore. Lo dice all’Ansa chi ha avuto modo di parlarle a lungo negli ultimi mesi. Sempre all’Ansa, risulta che la ragazza avesse rivelato solo dieci giorni prima ai medici dell’Humanitas, dove era ricoverata in gravi ...

Berlusconi : "Mai conosciuta Imane Fadil" : 14.16 "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda sulla morte di Imane Fadil, la modella morta in circostanze tuttora misteriose, testimone nel processo Ruby e prima a rivelare i retroscena dei bunga-bunga "Quel che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose ...

'Non ho mai conosciuto Imane Fadil' - così Berlusconi - : Roma, 16 mar., askanews, - 'Spiace sempre che muoia qualcuno di giovane ma io non mai conosciuto questa persona e non ci ho mai parlato, le sue dichiarazioni sono tutte cose inventate e assurde'. così ...

Berlusconi : mai conosciuta Imane Fadil - sue parole inventate : "Spiace sempre che muoia qualcuno di giovane ma io non mai conosciuto questa persona e non ci ho mai parlato, le sue dichiarazioni sono tutte cose inventate e assurde". Così Silvio Berlusconi in Basilicata per la campagna elettorale delle regionali ha risposto a proposito della morte di Imane Fadil, la marocchina di 33 anni, teste chiave nei processi sul caso Ruby.

Imane Fadil - Berlusconi : 'Mai conosciuta - non ci ho mai parlato' : Parla Silvio Berlusconi , dopo la morte di Imane Fadil: 'Non ho mai conosciuto . Mi spiace per lei ma le sue dichiarazioni sono inventate e assurde' , ha detto l'ex premier. 'Spiace che muoia sempre ...

Morte Imane Fadil - Silvio Berlusconi rompe il silenzio : "Mi spiace - ma...". Parole pesantissime : Dopo la Morte misteriosa di Imane Fadil e dopo il diluvio di articoli e servizi in cui è stato fatto il suo nome, Silvio Berlusconi rompe il silenzio: "spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Così il leader di Forza Italia a chi lo

Imane Fadil - ex consulente Mitrokhin : “O è veleno di Stato o della mafia”. Guzzanti : “Cobalto già individuato? Strano” : “Un veleno è fatto per non essere individuato e questi sono veleni di Stato o della cosiddetta State sponsored Mafia. Difficile per gli inquirenti farsi una idea in tempi brevi sui fatti di Milano, credo in Italia non ci siano le competenze tecnico-militari necessarie, solo i pochi governi che possiedono arsenali nucleari o che gestiscono questo livello di operazioni di intelligence hanno quel che serve per orientarsi, l’ideale ...

Imane Fadil - Berlusconi : "Mai conosciuta" : "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Silvio Berlusconi risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla morte di ...

Imane Fadil temeva un avvelenamento. Berlusconi : "Mai conosciuta" : Imane Fadil temeva un avvelenamento. Berlusconi: "Mai conosciuta" La donna, morta l'1 marzo, avrebbe confessato ai medici dell'Humanitas, dov'era ricoverata, le sue paure. Ma il centro antiveleni di Pavia precisa: la consulenza riguardava il dosaggio di metalli. Berlusconi: "Mai conosciuto questa persona, non le ho ...

Berlusconi : "Non ho mai conosciuto Imane Fadil". Teste al processo Ruby aveva paura di essere controllata : "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato": così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto a Melfi, Potenza, a chi gli ...

Berlusconi : "Mai conosciuta Imane Fadil - sue dichiarazioni assurde" : Il leader di Forza Italia commenta così la morte a Milano della modella Imane Fadil, una delle testimoni del processo del...