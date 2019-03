Il Movimento 5 Stelle condanna le violenze dei gilet gialli

Lettere Casinò - M5S : 'Preoccupante l'atteggiamento degli uffici' Aosta - Il Movimento 5 Stelle si dice infine "indignato per le tempeste ... : 'La nostra Regione si merita ben altro. Si torni al voto dopo l'entrata in vigore della nuova legge elettorale per ridare la parola ai Valdostani'. Così il gruppo consigliare del M5S nell'esprimere '...

I No Tav rompono con il Movimento Cinque Stelle : Siamo abituati alle fregature, ma voi sparirete dal Parlamento e dalla scena politica italiana' , conclude Perino.

Sanremo : Orchestra Sinfonica - grido d'allarme del Movimento 5 Stelle "Chiediamo alla Regione un finanziamento di 400mila euro" - Foto e Video - ... : ... la Liguria è senza ombra di dubbio il fanalino di coda del Paese.' E' il grido d'allarme lanciato dal Movimento 5 Stelle relativamente ai finanziamenti regionali alla cultura e agli spettacoli dal ...

Sondaggi politici : Movimento 5 Stelle in ripresa - Lega ancora oltre il 30% : Gli ultimi Sondaggi elettorali segnalano la crescita del Movimento 5 Stelle, che rosicchia oltre mezzo punto percentuale alla Lega di Matteo Salvini, che comunque resta oltre il 30% dei consensi. Vicinissimo alla soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia scende sotto la soglia del 10%.Continua a leggere

F35 - venti di guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle : L' intesa con la Cina si firma, nonostante tutto. Nonostante rimangano intatti i dubbi pubblici di Salvini , che evidentemente deve fare i conti con un mondo padano non particolarmente felice dell'invasione gialla al pari del presidente americano Trump . Ieri mattina nel vertice a Palazzo Chigi Conte , i due vicepremier assieme ai ministri Tria, ...

Sondaggi elettorali EMG - è rimbalzo per il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali EMG, è rimbalzo per il Movimento 5 Stelle Forse un po’ a sorpresa il Movimento 5 Stelle mette a segno un più nell’ultimo dei Sondaggi elettorali di Emg. Tra l’altro in concomitanza con un analogo calo della Lega. Si accorcia quindi la pur amplissima distanza tra i due alleati di governo. Tra cui la tensione resta alta dopo i contrasti sulla TAV. Contrasti che lasciano dei segni ...

Sondaggio Noto - il Pd con Nicola Zingaretti sale al 21 per cento e raggiunge il Movimento 5 stelle : L'ultima rilevazione fa tremare il Movimento 5 stelle. Dopo le primarie, dopo l'elezione di Nicola Zingaretti, il Pd è tornato vivo. Tanto che i dem avrebbero raggiunto i pentastellati. Secondo il Sondaggio dell'istituto Noto, illustrato ieri sera 13 marzo per la trasmissione Cartabianca, su Raitre

Sondaggi Europee - Swg : Lega al 33 - 7% - Pd a un punto e mezzo percentuale dal Movimento 5 stelle : La Lega sale ancora, anche se lievemente, dal 33,4 al 33,7%. Il Movimento 5 stelle segna una lieve flessione dal 22,1 per cento al 21,8. Mentre il Pd guadagna lo 0,5%, passando dal 19,8 al 20,3%. E’ quanto emerge da un Sondaggio Swg per il TgLa7, edizione dell’11 marzo, che interroga sulle intenzioni di voto in vista delle Europee. Il confronto è con la rilevazione della settimana precedente (4 marzo). Nella settimana dello ...

Dentro Rousseau : un viaggio nell'anima profonda del Movimento 5 stelle : Con le elezioni europee alle porte, il partito di Di Maio ha rispolverato Villaggio Rousseau, il primo giorno di scuola dei futuri candidati. Ci siamo stati

Dentro Rousseau : un viaggio nell’anima profonda del Movimento 5 stelle : (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) “Devi scusarmi se non ti ho riconosciuto subito, ma su Facebook ho tre Giugliano del Meetup e qualche volta mi confondo”. “Io sono Iuliano, con la i. Come il mitico Mark”. Non sarà sfuggito a nessuno, ma il Movimento 5 stelle è diventato grande. Ormai si fa quasi fatica a ricordarlo, ma tutto è nato da un semplice blog, dal sogno folle – e a tratti un po’ ingenuo – di un eccentrico tecno-utopista e di un comico ...

Sondaggi elettorali SWG - il PD sempre più vicino al Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, il PD sempre più vicino al Movimento 5 Stelle La trama dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG per il TgLa7 sembra la stessa delle ultime settimane. La Lega che cresce, il Movimento 5 Stelle che cala della stessa misura, il PD che appare in ripresa e si avvicina sempre di più i pentastellati. Complici le polemiche sulla TAV che mettono in difficoltà soprattutto chi più vi si oppone, ovvero il Movimento ...

TAV - Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. … Continue reading TAV, Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 ...

Tav - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

Tav - Roberto Fico : 'È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle'. E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è 'una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle ', ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico , non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, 'la legislatura è ...