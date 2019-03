Il mio ricordo di Manlio Brigaglia - di Guido Rombi

ViareggioCup - premio in ricordo Signorini : VIAREGGIO, LUCCA,, 6 MAR - La 71/a edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla ...

Viareggio Cup - il premio per il miglior difensore nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio, destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini, per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Fabrizio Frizzi : "Il mio unico grande amore" : Racconta del 'suo' Fabrizio Frizzi in modo commosso e sincero Rita Dalla Chiesa, intervistata a Domenica In da Mara Venier."Questi sono gli studi Fabrizio Frizzi e mi dà molto fastidio quando qualcuno ancora li chiama diversamente. Chiamiamoli col loro vero nome: studi Frizzi" dice Rita Dalla Chiesa in apertura di intervista, ricordando inoltre di come proprio lì, qualche tempo prima, lei e Fabrizio si fossero ritrovati nella conduzione ...

Rigopiano - è morto Falco - il cane eroe che salvò tre bambini. Il ricordo del vigile del fuoco suo “compagno : “Ciao amico mio - grazie di tutto” : In tanti si ricordano di lui, lui che durante la tragedia di Rigopiano salvò tre bambini, Ludovica, Edoardo e Samuel, rimasti incastrati nella sala biliardo dell’hotel travolto dalla valanga. Falco, il cane eroe, è morto per via di una mielopatia degenerativa che nell’ultimo periodo gli aveva impedito l’uso delle zampe posteriori. A dare l’annuncio della scomparsa del bellissimo animale è Fabrizio Cataudella, il vigile ...

A Vialli il premio in ricordo di Facchetti : Il premio ideato dal giornalista Candido Cannavò, per 19 anni direttore de La Gazzetta dello Sport, è stato assegnato nella circostanza a Gianluca Vialli.

Vialli riceve il "bello del calcio" - il premio Gazzetta in ricordo di Facchetti : La giornata è da ricordare. Oggi a Milano, in Sala Buzzati, Via Balzan 3,, Gianluca Vialli riceverà il "bello del calcio", il premio internazionale della Gazzetta dello Sport in ricordo di Giacinto Facchetti istituito nel 2006, anno della scomparsa del «Cipe». Ma questo di fine febbraio non sarà un lunedì qualunque, perché la cerimonia, inizio alle 11, cade nel ...

Da Sanremo il Premio alla Carriera a Pino Daniele - il ricordo di Baglioni : “Avevamo fatto tante cose insieme” (video) : La notizia del Premio alla Carriera a Pino Daniele era stata diffusa a fine gennaio con una nota dell'ufficio stampa Rai. Come già aveva annunciato e ricordato il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo durante la conferenza stampa delle 12:30, nella seconda serata del 69° Festival di Sanremo la celebrazione è diventata realtà: il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, ha attribuito al compianto cantautore ...

CRISTEL CARRISI - FIGLIA DI AL BANO E ROMINA/ "Ricordo gli occhi di mio padre a Sanremo. Vidi il fuoco" : CRISTEL CARRISI sarà la conduttrice di '55 passi Nel Sole', lo show evento di Al BANO e ROMINA Power trasmesso in esclusiva su Canale 5

Domenica In - da Mara Venier il ricordo della figlia di Little Tony : "mio padre aveva nascosto la sua malattia" : A Domenica In momenti di grande commozione quando la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci, ospite di Mara Venier, ha ricordato gli ultimi giorni del cantante scomparso il 27 maggio 2013: "Mio padre aveva nascosto ai fan la malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non lo ha confidato nemmeno a