Il ministro dell' Economia francese mena durissimo l' Italia sulla Cina

La voce della Politica Domani - sabato 16 marzo - il ministro della salute Giulia Grillo in Basilicata : Comunichiamo che Domani, sabato 16 marzo, il ministro della salute, Giulia Grillo, sarà in Basilicata per tre incontri previsti a Potenza e a Villa d'Agri, Marsicovetere - PZ,. Di seguito i dettagli ...

Il ministro M5s ferma la riforma della caccia targata M5s : è lite con la Lega : I secondi sono nati invece con una fortissima connotazione ambientalista e animalista e fu proprio su questi temi che Beppe Grillo si affacciò sul palcoscenico della politica. Era perciò inevitabile ...

Recanati : il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il via alla Giornata mondiale della poesia : Il ricco programma di iniziative fa parte di 'Infinito Leopardi', un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni per tutto il 2019 solleciterò la necessità di tornare a pensare all'...

La voce della Politica Leggieri - M5S - : ministro ai Beni e alle Attività Culturali Bonisoli a Venosa : Il Vulture-Melfese è un'area cruciale per l'economia della Basilicata e crediamo fortemente nel suo potenziale straordinario che aspetta solo di essere espresso. Si pensi per esempio alle risorse ...

Il ministro della Salute vuole una legge sull'eutanasia : DAL MONDO Paul Manfort è stato condannato ad altri tre anni di carcere per due accuse relative al caso delle interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. L'ex responsabile della campagna ...

Il ministro della Salute vuole una legge sull’eutanasia : DALL'ITALIA “Il 5G non riguarda il memorandum d’intesa con la Cina” hanno fatto sapere fonti del Quirinale citate dall’agenzia Ansa. Al Colle si è tenuta una riunione durante la quale sono state esaminate le implicazioni dell’accordo sulla Via della Seta. Secondo quanto riportano le stesse fonti

Messa in sicurezza delle strade - il ministro Lezzi scrive a Toma : 10 milioni al Molise : I fondi destinati ai piccoli comuni delle aree interne, con popolazione inferiore ai 2mila abitanti CAMPOBASSO. Dieci milioni di euro per un Piano straordinario di Messa in sicurezza delle strade: ...

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio : dalla Basilicata il ministro dell'Interno sulle grandi opere : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, Salvini ha parlato di politica in Basilicata e di migranti Matteo Salvini si è poi incentrato sulla storia politica della Basilicata perché il ...

Vaccini - il ministro della Salute Grillo : “I numeri sono alti ma attualmente in vigore c’è un decreto - serve invece una legge” : “I numeri delle coperture vaccinali sono alti, quindi credo che il dibattito abbia funzionato, i cittadini hanno capito che era necessario vaccinarsi, soprattutto per il morbillo“. Queste le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito alle coperture vaccinali che segnano un aumento a seguito dell’introduzione del decreto Lorenzin. Quello che ha funzionato, ha precisato, “e’ il dibattito, non la ...

Speciale energia : Arabia Saudita - ministro petrolio al Falih - presto per cambiare la politica dell'Opec : Dubai, 11 mar 14:15 -, Agenzia Nova, - Il ministro del petrolio Saudita, Khalid al Falih, ha detto che sarebbe troppo presto cambiare la politica di produzione dell'accordo Opec..., Res,

Disastro aereo Ethiopian Airlines - ministro Costa : “Vicinanza ai familiari delle vittime” : “Vicinanza ai familiari delle vittime dell’aereo in Etiopia. Tra i morti volontari delle Ong che fanno un lavoro prezioso, l’assessore siciliano e archeologo, cooperanti e delegati alla conferenza Onu sull’ambiente dove mi recherò anche io domani. Fieri di questa Italia“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines, Ministro Costa: ...

Tunisia - morti 11 neonati in ospedale : ministro della Salute si dimette : Una terribile vicenda quella che si è verificata qualche giorno fa presso l'ospedale Rabta di Tunisi, in Tunisia. Undici bambini appena nati, infatti, sono deceduti tra il 7 e l'8 marzo scorso e stando a quanto appreso dai primi accertamenti effettuati, la morte potrebbe essere stata causata da uno shock settico dovuto a infezione del sangue. Sul caso è stata aperta un'indagine penale e, secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, il ...

Tunisia - morti 11 neonati in ospedale : aperta un'inchiesta - il ministro della Sanità si dimette : Undici neonati sono morti nell'ospedale Rabta di Tunisi probabilmente per uno shock settico causato da infezioni del sangue. Lo ha reso noto il ministro della Sanità Abderraouf Cherif, poco prima di ...

Aereo Ethiopian Airlines - ministro Bonisoli : “Cordoglio e profonda vicinanza ai familiari delle vittime” : “Esprimo il piu’ sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari delle vittime del terribile incidente Aereo che si e’ verificato questa mattina ad Addis Abeba, dove un Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines si e’ schiantato, dopo il decollo, con 157 persone a bordo. Mi unisco al dolore di amici, parenti e congiunti dei nostri otto connazionali deceduti nell’impatto. Rivolgo a loro le mie piu’ ...