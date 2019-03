Il ko di Cagliari allontana la Fiorentina dall’Europa

laprimapagina

(Di sabato 16 marzo 2019) Una sconfitta inattesa per la. La squadra toscana perde per 2-1 a. Così per la Viola si complica

Maryeterngif : IL CAGLIARI LIQUIDA LA FIORENTINA PER 2-1 E SI ALLONTANA NELLA ZONA PERICOLOSA - NOTIZIE SPORTIVE - retewebitalia : -