Il giorno dell' ultimatum dei gilet gialli a Macron | nelle strade di Parigi torna la

Tifoso Cagliari ha un infarto - cori choc degli ultrà della Viola nel giorno di Astori : 'Devi morire' : Un Tifoso è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina , colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita di Serie A. ...

Venerdì 15 Marzo - CALDO RECORD nel giorno del “Global Strike for Future” : +25°C nel cuore della pianura Padana! Tutti i DATI : CALDO RECORD, oggi, al Centro/Nord Italia: nel giorno del “Global Strike for Future” le temperature hanno raggiunti valori eccezionalmente alti per metà Marzo in pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco i DATI delle massime giornaliere più rilevanti: +25°C a Sarmato e Muradolo di Caorso, +24°C a Parma, Cremona, Piacenza, Ponte dell Olio, Podenzano, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Busseto e ...

Municipio Roma IV. Della Casa : “Oggi è un giorno storico” : “Oggi è un giorno storico nel IV Municipio, dopo un lavoro enorme che ci ha impegnato per nove mesi, abbiamo approvato in Consiglio la Delibera per la delocalizzazione degli ambulanti attribuendo loro un’area situata in Via Filippo Meda adiacente il mercato, spostandoli quindi dalla Via Tiburtina”. Lo scrive in una nota, la Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Il confronto con gli operatori commerciali ...

Syria ospite della redazione de Il giorno : inviate le vostre domande : Milano, 15 marzo 2019 - Syria ospite della redazione de Il Giorno lunedì 18 marzo alle 15.00. L'intervista con la cantante romana sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale: potete ...

Il 15 marzo 2019 è un giorno destinato a entrare nella storia della battaglia per salvare l'ambiente : Il 15 marzo 2019 è la data da segnare sul calendario, quella in cui si tiene la prima manifestazione globale in favore dell'ambiente : i ragazzi di tutto il mondo sono in sciopero per far sentire la propria voce ai capi di Stato e di governo, a cui - anche sulla scorta delle recenti battaglie dell'attivista svedese Greta Thunberg , 16 anni - chiedono ...

Il 14 Marzo è il “giorno del Pi greco” : domani il 31° anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

Bologna - torta nazista nel giorno della Memoria : la denuncia di una professoressa : Un episodio davvero assurdo si è verificato nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso quindi, a Bologna, durante una festa di compleanno a cui hanno partecipato diversi liceali. Vanessa Roghi, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva già discusso l'accaduto in un suo articolo pubblicato sul sito "Ricerca", rivista della Loescher. La stessa oggi ha ripreso un articolo del Corriere di Bologna, il quale ha riportato ieri la vicenda. ...

Milano. Modificato il regolamento della tassa di soggiorno : Con 29 voti a favore e 8 astenuti il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento della riscossione dell’Imposta

Memoria Expo - a Brescia la fiera dedicata al "giorno dell'addio" : Oltre 120 le aziende espositrici presenti in un padiglione di 15mila metri quadrati che rappresentano l'intera filiera del mondo della Memoria a livello industriale e artigianale, aziende produttrici ...

May - 'su Brexit è giorno della verità' : ANSA, - LONDRA, 12 MAR - "Oggi è il giorno" della decisione, "oggi è il tempo" di attuare ciò "che il popolo, non questa Camera ha stabilito" votando a favore del referendum sulla Brexit e "chiedendo ...