Il derby di Gattuso e Spalletti | cinque mesi dopo il mondo è capovolto

Gattuso : “Nel derby non esistono favoriti - bisognerà stare attenti all’Inter” : Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa a Milanello la partita contro l’Inter di domani sera alle 20,30. In particolare l’allenatore rossonero ha parlato del match, dicendo: “Ogni derby ha una storia a sé. Non esistono favoriti, bisogna rispettare l’avversario e giocare con testa e cuore. L’Inter fa una pressione molto alta, non ti fa respirare, sarà una partita simile all’andata ...

Formazioni Milan-Inter : le probabili scelte di Gattuso e Spalletti nel derby : Banco di prova importantissimo per il Milan, che domenica sera dovrà vedersela contro l’Inter in un derby della Madonnina che promette scintille. Attualmente, i rossoneri sono terzi in classifica con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. La squadra allenata da Spalletti non sta vivendo un buon momento, come dimostra l’eliminazione in Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte. Di seguito, le probabili Formazioni ...

Solo una multa per Gattuso - sarà in panchina nel derby : Rino Gattuso sarà regolarmente in panchina domenica in occasione del derby. Il Giudice Sportivo ha, infatti, comminato al tecnico un'ammenda da 15mila euro più diffida per 'avere, al 35° del primo ...

Milan-Inter - nessuna squalifica per Gattuso : nel derby ci sarà : nessuna squalifica per Rino Gattuso, che potrà dunque essere regolarmente in panchina nel derby tra Milan e Inter di domenica prossima. È questa la decisione del giudice sportivo, che ha deciso di comminare una multa a seguito dell’espulsione del tecnico rossonero contro il Chievo. Nel match contro i clivensi, Gattuso era stato allontanato dall’arbitro Pairetto dopo un diverbio con Meggiorini. Sospiro di sollievo, dunque, per i ...

Milan - countdown derby : Gattuso al bivio Champions : Nemmeno il tempo di mandare in archivio il successo di Verona contro il Chievo e la quinta vittoria consecutiva in campionato che in casa Milan è già tempo di voltare pagina e far partire il countdown ...

Milan - derby a rischio per Gattuso : Tutti recuperati... tranne uno. Il Milan arriva al derby da terzo in classifica e con una striscia positiva di cinque vittorie consecutive ma nel match che inaugurà un mese da infarto, con Samp, Juve ...