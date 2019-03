Il clima? Mai stato così buono come adesso

clima : Di Maio - 'sviluppo economico insieme a sostenibilità ambientale' : Sono opportunità, non limiti! Lo dice anche il contratto di governo: in un futuro sempre più vicino l'economia -sottolinea Di Maio- non dovrà più dipendere dalle fonti fossili come il petrolio e il ...

Ormai l'allarme 'climatico' ci è sfuggito di mano : Ormai è sfuggito di mano. l'allarme "climatico", intendo. Vive di vita propria. Evocato, come causa ultima, dei fenomeni ed eventi più disparati dello "stato di salute del pianeta". Si rischia l'...

Festa della Donna - 8 Marzo mai così caldo sull’Italia. clima quasi estivo anche nel weekend [MAPPE] : 1/11 ...

Ora o mai più : un gran finale tra sorprese e un clima incavdescente : Arriva il gran finale per gli otto concorrenti di Ora o Mai Più , lo show musicale condotto da Amadeus su Rai1 . Lo show sarà sabato 2 marzo . Nel corso delle 5 puntate, trasmesse dagli studi Rai di ...

clima : l’estate Australiana è stata la più calda mai registrata [MAPPE] : 1/5 ...

Claudio Bisio - mai più Sanremo : «In Rai clima pesante. Sui social mi chiamano 'sporco comunista'» : Mai più Sanremo per Claudio Bisio: dopo l'esperienza al Festival con Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, l'attore in un'intervista...

Cambiamenti climatici - Inguscio (CNR) : “Non è mai troppo tardi per intervenire - per arginare il fenomeno” : “Non è mai troppo tardi per intervenire, per arginare il fenomeno dei mutamenti climatici“: lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, a margine del convegno sul tema “Ambiente, clima e prospettive di sviluppo del Mediterraneo” che si è svolto presso l’università degli studi “Parthenope” di Napoli. “La scienza non può che essere ottimista però ...

Claudio Bisio : “Sanremo? Mai più. clima pesante e faticoso. Dietro le quinte c’era timore per ogni cosa” : “Mai più a Sanremo, l’ho promesso a mia moglie“, Claudio Bisio due settimane dopo la fine della 69°edizione del Festival si sfoga in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica: “Non parlerei di pressioni o censura, ma proprio di Clima Rai: pesante, faticoso. Dietro le quinte c’era timore per ogni cosa”, ha aggiunto l’attore confermando le voci riportate nei giorni della kermesse da diversi organi di ...

Claudio Bisio a Repubblica : "Mai più Sanremo. In Rai clima troppo pesante" : Son passate ben due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2019, eppure non si è ancora finito di scriverne e di parlarne. Stavolta è Claudio Bisio a scatenare nuove 'polemiche', con una lunga intervista rilasciata a Repubblica nella quale dice "mai più a Sanremo" perché "in Rai il clima è pesante". Un 'no' categorico, quindi, ad un possibile 'Bisio bis', come spiegato anche alla giornalista di Repubblica che lui stesso ...

Video - clima disteso tra Salvini e Di Maio. Sorrisi e pacche sulla spalla in parlamento : Il Question Time in aula alla Camera dei Deputati con il Ministro degli Interni Matteo Salvini ed il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio L'articolo Video, clima disteso tra Salvini e Di Maio. Sorrisi e pacche sulla spalla in parlamento proviene da BlogItalia.News.

