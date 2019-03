Il centrodestra non ha ancora scelto il candidato sindaco | chi vorresti? | senza furbate

Ponte Arzilla - centrodestra : 'Bisogna parlare con gli operatori non fare conferenze stampa' : Una cosa di sicuro è certa: quando il sindaco ieri aveva detto che una lettera del genere inviata ai giornali, quella della Marcoloni, avrebbe innescato una polemica politica, ci aveva visto giusto.

In corso vertice centrodestra su Piemonte - non c'è Berlusconi : Roma, 13 mar., askanews, - E' in corso il vertice del centrodestra per discutere delle candidature. A quanto si apprende, a partecipare per Forza Italia è Antonio Tajani mentre non ci sarebbe Silvio ...

Sicilia - arriva Zingaretti ma il Pd non cambia linea : alle comunali patto con pezzi di Forza Italia e liste di centrodestra : A Gela sosterranno l’ex candidato di Angelino Alfano, appoggiato dal coordinatore provinciale di Forza Italia. A Bagheria dovevano strappare la città al Movimento 5 stelle, ma alla fine sosterranno un ex candidato di Saverio Romano. A Monreale vanno in ordine sparso, ma la lista principale sosterrà un altro aspirante sindaco di centrodestra, appoggiato da Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci. cambiano i ...

La strategia di Berlusconi per far tornare Salvini unito al centrodestra non sta funzionando. Salvini ha altri piani : Berlusconi ha adottato una strategia tutta sua per riportare Salvini dal suo lato, ma le cose non stanno andando come pensava Un mix di critiche e lusinghe. O “una guerra a bassa intensità” come la descrive il Corsera. E’ la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l’alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l’asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l’asse di Forza ...

Salvini gela Berlusconi e Meloni : "Non tornerò mai con il vecchio centrodestra" : "Alla maggioranza parlamentare non corrisponde più la maggioranza elettorale", dice Forza Italia dopo il voto in Sardegna...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

"Con il vecchio centrodestra non tornerò mai" - assicura Salvini : Matteo Salvini esclude un ritorno a un'alleanza nazionale con il centrodestra. "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro", ha affermato il leader leghista in un'intervista a Repubblica, "governiamo insieme nelle regioni, nei comuni. Ma finisce li'", anche dopo il successo ottenuto con Christian Solinas in Sardegna. "Oggi c'è da festeggiare una pagina nuova per l'isola", ha spiegato Salvini, "tutte le altre sono ...

«Ritorno del centrodestra? A livello nazionale per me non cambia niente» : Con Di Maio ci siamo messaggiati e ci vedremo a breve per parlare di economia. Confortarlo? Non c'è mica bisogno che lo conforti io». Concetti ribaditi poi al telefono, alla Maratona Mentana su La7: «...

Fi : Bernini - 'senza di noi non c'è centrodestra credibile' : Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Le primarie pugliesi del centrodestra, con un’affluenza record ai seggi e una straordinaria partecipazione popolare, hanno visto prevalere nettamente i candidati di Forza Italia a Bari e a Foggia. Il vento del vero cambiamento, insomma, gonfia le nostre bandiere, conferm

centrodestra in Sardegna : 'Successo qui non cambia niente a Roma' : Centrodestra in Sardegna in vista del voto delle Regionali di domenica. 'Al livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi, ma il governo va avanti fino in fondo', ha detto ...

Sardegna - il Movimento dei pastori : “Pd e centrodestra hanno colpe. Corteggiati dal M5s - ma non vogliamo bandiere” : La guerra del latte che i pastori sardi vogliono combattere senza bandiere né colori politici, contro il prezzo pagato dagli industriali sceso a 60 centesimi, una valenza politica ce l’ha eccome. E non potrebbe essere altrimenti, dato che domenica 24 febbraio in Sardegna si terranno le elezioni regionali. Tant’è che, un po’ come è avvenuto per i gilet gialli in Francia con i partiti di destra e di sinistra, anche in Italia la politica tenta di ...

Abruzzo - trionfa il centrodestra. Vola la Lega : 1° partito M5S in netto calo. Salvini : "Governo - non cambia nulla" : Trionfo del Centrodestra con un boom della Lega superiore alle previsioni, sostanziale tenuta del Centrosinistra come coalizione (non il Pd come partito) e risultato nettamente deludente per i 5 Stelle. E' la sintesi di quanto accaduto alle elezioni regionali in Abruzzo... Segui su affaritaliani.it

In Abruzzo - il centrodestra c’è. Ma Salvini marca le distanze : “Non traslabile in altre realtà” : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito l'immagine. "La partita dell'Abruzzo e' molto concreta, e' molto identitaria, non e' traslabile in altre realta''", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinche' il centrodestra torni a essere coalizione a livello ...