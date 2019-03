Il calcio è dei tifosi | la favola del Blackpool e del cattivo Oyston | sconfitto dalla

Cardito calcio - Esposito : «Dobbiamo reestare sereni - senza l'ansia dei playoff» : ISCHIA - Lontano dai campi perché martoriato dagli infortuni negli ultimi mesi, Mario Esposito è tornato a giocare uno spezzone di gara due settimane fa contro il Plajanum per poi partire dal primo ...

Sky trasmetterà tutte le partite dei Mondiali femminili di calcio : Sky Italia ha annunciato di aver acquistato i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite dei Mondiali femminili di calcio, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Sky trasmetterà tutte le 52 partite del

Foggia calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e di due calciatori : A distanza di poche ore, prima il fuoco appiccato al Suv del giocatore in centro, poi una bomba carta lanciata da tre uomini mascherati contro la Maserati dei proprietari del club. Sabato 9 marzo la sconfitta nel derby con il Lecce

Foggia calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e dell'attaccante Iemmello : Due attentati intimidatori sono stati compiuti la scorsa notte a Foggia contro le auto di due dirigenti e di un calciatore del Foggia calcio. Si tratta dei due proprietari della squadra che gioca in ...

Foggia calcio - la squadra perde con il Lecce : bomba carta sulla Maserati dei proprietari - incendiato suv dell’attaccante : Prima un incendio e poi una bomba carta. Obiettivi delle intimidazioni le auto dei proprietari del Foggia Calcio, Fedele e Franco Sannella, e di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, Pietro Iemmello, 27enne calabrese in prestito dal Benevento. Le indagini ora partono dall’ipotesi di un legame con il periodo di crisi della società e della squadra, sia dal punto di vista economico-finanziario sia di classifica. La tensione tra ...

Foggia calcio - attentati nella notte contro le auto dei patron Sannella e dell'attaccante Iemmello : A distanza di poche ore, prima il fuoco appiccato al Suv del giocatore in centro, poi una bomba carta lanciata da tre uomini mascherati contro la Maserati dei proprietari del club

Dopo il derby - l'analisi dei protagonisti a caldo. Liverani - noi abbiamo giocato a calcio a viso aperto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Middei e il primo gol : “La dedica è per papà” : Roma – La Juniores regionale C del Torre Angela Acds si è “sfogata”. La squadra di mister Daniele Polletta ha ottenuto un largo successo per 7-2 sul campo del Football Club Frascati nel match andato in scena ieri. Una partita non semplicissima, come racconta uno dei protagonisti dell’incontro, vale a dire Alessandro Middei. “Nel primo tempo siamo andati due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi siamo stati raggiunti – dice il ...

Astori e quel 13’ che unisce il calcio dei sentimenti : Il calcio, questo calcio preda del denaro e della violenza, del razzismo e del becerume, riesce, a volte, a ritrovare la luce, la bellezza e il vigore della memoria. Un anno fa, a Udine, in ritiro, moriva nel sonno un giocatore esemplare, sul prato verde e nella vita: Davide Astori, capitano della Fiorentina, ed ex di Cremonese, Cagliari e Roma, con quattordici presenze e un gol (all'Uruguay) in azzurro. Un difensore centrale, mancino, corretto, ...

Maurizio Criscitelli il sindacalista dei tifosi che combatte la burocrazia del calcio : Settori ospiti aperto, settore ospiti chiuso, tessera del tifoso sì, tessera del tifoso no, residenti o non residenti. Non siamo nella terra dei cachi ma capita sempre più spesso di imbattersi in limitazioni che rendono sempre più arduo poter assistere alla stadio a una partita di calcio. L’ultimo è stato il temporaneo impedimento agli stranieri di poter assistere dal vivo a Napoli-Juventus. Una novità assoluta nella pur fitta giungla di vincoli ...

calciomercato : Cagliari-Inter - Barella ancora nel mirino dei nerazzurri : Cagliari-Inter sarà l'anticipo della 26ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domani alle 20:30 alla Sardegna Arena. I nerazzurri non saranno solo a caccia dei tre punti dopo il pareggio contro la Fiorentina, ma avranno modo di valutare da vicino Barella, al centro del mercato interista già da tempo. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si è espresso a riguardo dichiarando che l'operazione richiederebbe una cifra che si aggira ...

calciomerato Lecce - Majer si presenta : «Colpito dal calore dei tifosi» : Lecce - 'Già da alcuni giorni mi alleno con la mia nuova squadra e le impressioni ricavate sono ottime. Mi piace il modo di allenare di mister Liverani e la sua idea di calcio" . Si presenta così il ...

Da Simeone a Mourinho : il particolare 'linguaggio dei segni' nel calcio : Mignoli, corna, violini e occhiali: il 'linguaggio dei segni' usato per provocare, con allenatori e giocatori che sono diventati veri maestri in questa arte. Tutto può essere mimato, e c'è anche un '...

Fantacalcio 24ª giornata - Pavoletti - Kolarov - Veretout - Piatek e Ronaldo fantavoti da urlo : l'esito dei nostri consigli per le ... : Si è conclusa la 24ª giornata di Serie A . La Juventus ha trionfato 3-0 in casa contro il Frosinone allungando di 13 punti sul Napoli. I partenopei hanno pareggiato 0-0 contro il Torino mentre l'...