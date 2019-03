Icardi | post enigmatico su Instagram | foto con la maglia dell' Inter

Milan Inter - Icardi torna a postare foto nerazzurre su Instagram prima del derby : Una foto, in bianco e nero, con la maglia nerazzurra e la tipica esultanza, sullo sfondo lo stadio di San Siro. Mauro Icardi il giorno prima del derby pubblica una sua immagine in nerazzurro su ...

Icardi torna a postare dolci ricordi. Novità in vista? : Mauro Icardi torna a postare, in un giorno che per gli interisti non è come gli altri, perché domani c’è il derby col Milan e tutto ha un sapore particolare.La voglia di riscatto dell’intero ambiente, reduce da un momento tra i più delicati, è un po’ anche la sua, in attesa di una svolta che in molti si augurano arrivi il prima possibile. Per il bene dell’Inter. View this post on Instagram ⚫️ #MI9 ⚫️A post shared ...

Icardi-Inter - segnali di ripresa? Post significativo su Instagram [FOTO] : Solo una semplice foto oppure c’è dell’altro? Presto la scoperta. Icardi-Inter, prosegue la telenovela. Poco meno di un’ora fa, l’attaccante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram: lui, con la maglia nerazzurra, esultando con le mani alle orecchie; sullo sfondo, lo stadio San Siro. Un Post sicuramente significativo, ma resta da capire se si tratta di un segnale su una possibile riapertura o di semplice ...

Inter - Icardi e il post pre-derby : San Siro - la maglia e l'esultanza : ... @mauroIcardi, in data: Mar 16, 2019 at 4:19 PDT dopo due settimane - Non è un caso che Icardi torni a postare un'immagine legata al mondo del calcio dopo due settimane da quel 28 febbraio in cui ...

Marotta incontra Icardi - spostata Samp-Genoa : ROMA - Schiarita sul fronte Icardi : Giuseppe Marotta , ha incontrato nella giornata odierna l'argentino e Wanda Nara. Un faccia a faccia "cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell'interesse ...

Inter Icardi - Wanda Nara continua la guerra : like al Real Madrid e post al veleno : Inter Icardi, altro rifiuto- La bufera in casa Inter non accenna a placarsi. E, forse, non lo farà sino al termine della stagione, quando le parti si incontreranno per certificare la separazione dopo mesi burrascosi. La storia d’amore tra l’Inter e Mauro Icardi pare proprio essere terminata e, da qui a giugno, l’ex capitano nerazzurro […] L'articolo Inter Icardi, Wanda Nara continua la guerra: like al Real Madrid e post ...

Juventus Icardi - l’indizio social : like al post di Cancelo : Juventus Icardi – E’ cominciato tutto il 18 Dicembre quando Wanda Nara in diretta nazionale dalla popolare trasmissione Tiki Taka aveva lanciato la bomba. “Per il rinnovo siamo lontanissimi, o meglio, non siamo vicini come si dice. Icardi non si deve discutere, e io sono la prima a volere il rinnovo. Non è una questiona […] L'articolo Juventus Icardi, l’indizio social: like al post di Cancelo proviene da Serie A News ...

Spalletti : 'Icardi? Se c'è un posto dove aiutare l'Inter è il campo' : 'Brutta squadra nel primo tempo - ha spiegato Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport -. C'è stata poca qualità, siamo stati lenti a far girare il pallone. Non sapevamo mai dove andava a cadere ...

Lewandowski all'Inter?/ Pellicani : al posto di Icardi? Si - ma serve... - Esclusiva - : Lewandowski all'Inter? Intervista Esclusiva a Dario Pellicani su questa affascinante ipotesi di calciomercato per la prossima sessione estiva.

Mauro Icardi con un post Instagram : 'Amo l'Inter - ora merito rispetto' : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa attraverso i propri profili social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: " E' nei momenti più ...

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

