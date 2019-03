I misteri sulla morte di Fadil Berlusconi | ' Mai conosciuta | assurde sue dichiarazioni'

Tutankhamon e i suoi misteri : ad 80 anni dalla morte di Carter ecco svelata la bufala sulla tomba e sulla sfortuna che avrebbe portato : Howard Carter era nato a Swaffham, nella contea di Norfolk, in Inghilterra, il 9 maggio 1874. Il suo nome entrò negli annali della storia grazie alla sua scoperta della tomba del faraone egizio Tutankhamon, ovvero la più grande scoperta archeologica del XX secolo. Carter nacque in una famiglia non molto ricca in cui il padre, Samuel John Carter, si guadagna da vivere dipingendo ritratti di famiglia per la rivista “Illustrated London News“. Nel ...