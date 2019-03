agi

(Di sabato 16 marzo 2019) Fortisi registrano nellaper il mancato coinvolgimento da parte M5s nella fase di preparazione del decreto. Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri non sarebbero stati informarti dei contenutibozza, cui si sta lavorando, viene riferito da qualificate fonti governative leghiste.I leghisti lamentano anche di non essere stati coinvolti nella strategia da portare avanti, né invitati ad alcuno degli incontri che si sono tenuto ieri a Palazzo Chigi, con i sindacati, gli amministratori locali e i rappresentanti di categoria. Ai colloqui, tenuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai ministri competenti Danilo Toninelli e Luigi Di Maio, non figuravano infatti esponenti leghisti.Delle tensioni riferite si coglie un'eco nelle parole di Salvini. "L'importante ère i ...

fisco24_info : I malumori della Lega sullo sblocca cantieri: Forti malumori si registrano nella Lega per il mancato coinvolgimento… - MaRtinBelly91 : @Giulia_87 @liamisourbatman @louItimo @luxlu8 Scusa gente che si mette a pecorina con Mario che nel gruppo Fb ha or… - cifra73 : RT @Gianluca_2205: È ben evidente quali siano i mali della piazza. Anzitutto, le voci autorevoli (giornalisti, ex addetti ai lavori), che n… -