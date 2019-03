I club USA alla FIFA | sì a promozioni e retrocessioni

In Francia tre fan club di Micheal Jackson hanno fatto causa ai due uomini che lo accusano di molestie sessuali nel documentario “Leaving Neverland” : In Francia tre fan club della popstar Micheal Jackson hanno fatto causa a Wade Robson e Jimmy Safechuck, i due uomini che lo accusano di ripetute e prolungate violenze sessuali nel documentario di HBO Leaving Neverland. La causa è stata portata

Boca Juniors - Pérez accusa il club : 'Cacciato perché vegano - non volevo mangiare l'asado' : ... obblighi legati al cibo per rendere al meglio sul campo: ciò nonostante pare che l'ambiente Boca Juniors non apprezzasse il suo stile di vita che esula dalle risorse provenienti dal mondo animale. "...

Il principe William accusa i club di calcio : “calciatori trattati come asset finanziari” : La stagione per le squadre di calcio è entrata ormai nella fase decisiva. Nel frattempo il principe William, presidente della Football Association, ha accusato le società calcistiche di cinismo e di trattare i calciatori come “asset finanziari”. E’ questo il senso del discorso al Windsor Park stadium di Belfast, durante la sua visita in Irlanda del Nord. “Alcuni club non fanno nulla per la salute mentale dei propri ...

Samp e il dribbling di Vialli. club nel mirino del fondo Usa : Massimo Ferrero, 67 anni, patron della Sampdoria. Ansa Il dribbling di Gianluca Vialli vale più di mille parole. Ieri, a margine del premio Gazzetta 'Il bello del calcio', all'ex bomber è stato ...

Chelsea - Kepa sanzionato dal club : “Ho sbagliato - chiedo scusa” : Chelsea Kepa – Di certo non è passata inosservata la lite tra Sarri e Kepa nei minuti finali di Chelsea-Manchester City, finale di Coppa di Lega. Il portiere Kepa, vittima di un attacco di crampi: l’allenatore italiano decide per la sostituzione, chiama a sè il secondo portiere Willy Caballero, comunica il tutto al quarto uomo ma […] L'articolo Chelsea, Kepa sanzionato dal club: “Ho sbagliato, chiedo scusa” proviene da ...

Del Piero diventa proprietario : acquistato un club negli USA : Annuncio a sorpresa da parte di Alessandro Del Piero, l’ex calciatore della Juventus pensa al futuro e ha comunicato di aver acquistato un club negli USA: “alla fine della scorsa estate ho deciso, insieme alla società Edge Americas di cui sono cofondatore, insieme al mio business partner Jeffrey Whalen, di acquistare una piccola squadra di calcio. La squadra si chiama LA 10 FC, e i nostri colori sociali sono il bianco, il nero ...

