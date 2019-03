Hollywood ha deciso | potere alle donne ma solo se over 50

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Sarà il #metoo o il Time's Up? Oppure, invece, non c'è nessuno dei due movimenti dietro la nuova ondata di attrici cinquantenni che a, come dicono i più giovani, "se la comandano"? Sì, perché più che a questioni di principio, qui, più prosaicamente, si risponde a quelle anagrafiche. Per cui è un dato di fatto che le star diinizino ad avere una certa età, 50 e più diciamo... Così è altrettanto naturale che interpreti del calibro di Jennifer Aniston, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Jennifer Garner, Nicole Kidman, Julia Roberts, Sharon Stone, Meryl Streep cerchino di ottenere una centralità e una complessità anche in ruoli che esulano da quelli tradizionali, di solito chiusi nella gabbia dell'ambito familiare o di coppia. Insommamadri, spose, eccetera eccetera...Per esempio, è in questi giorni nelle sale, il film Gloria Bell che il regista cileno Sebastián Lelio, ...