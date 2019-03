' Greta Thunberg? La metterei sotto con l' auto' | la battuta scatena una bufera

'Greta Thunberg? Se non fosse malata la metterei sotto con l'auto' : bufera su Maria Giovanna Maglie : E ancora: ' Mi sono presa e mi sto prendendo la mia dose di insulti livorosi e sanguinosi, che partono da Craxi per arrivare a Salvini, vecchi e nuovi tiranni invisi al mondo; insulti che non ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

Greta Thunberg candidata al Nobel per la Pace : Scorrendo il suo profilo Twitter, si vedono le foto degli studenti che protestano per il clima nel mondo intero.

Rita Pavone si scusa per il tweet su Greta Thunberg : «Non sapevo dell’Asperger» : Rita Pavone torna sui suoi passi. Su Twitter aveva attaccato Greta Thunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha ispirato il Global strike for future, scrivendo: «Quella “bimba” con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror…». C’è anche stato chi l’ha appoggiata: il senatore leghista Alberto Bagnai ha commentato: «Lo è». Ma quella frase ha scatenato ...

Chi è davvero Greta Thunberg - simbolo del dello sciopero globale per l'ambiente? : Grazie all'interessamento dei media Greta è divenuta popolare in tutta la Svezia e dopo il suo intervento alla Conferenza sull'ambiente tenuta a Katowice , Polonia,, anche nel resto del mondo. ...

Clima - l’appello della Lav : “Scegliere la dieta vegan come Greta Thunberg” : ”Anche Greta Thunberg è vegana. Seguire il suo esempio, per salvare il Clima, vuol dire anche intervenire sulla nostra alimentazione quotidiana e salvare moltissime vite animali”. Lo sottolinea la Lav che partecipa allo sciopero per il Clima con le sue sedi locali, con lo slogan ”Il Clima lo cambi tu, cambia menù” e distribuendo omaggi 100% vegetali per invitare tutti a ripensare le proprie abitudini alimentari. A ...

Rita Pavone e il tweet su Greta Thunberg - poi le scuse : Rita Pavone e il tweet su Greta Thunberg, poi le scuse La cantante aveva paragonato l’attivista 16enne a un “personaggio da film horror”, scatenando polemiche in Rete. Dopo aver scoperto della sindrome di cui soffre, l'artista si è scusata ma si è detta indignata per le critiche ricevute Parole chiave: ...

Global Strike for Future - Greta Thunberg : “Stiamo scioperando perché vogliamo un futuro - e continueremo” : Il pianeta si trova di fronte “a una crisi esistenziale“, secondo l’attivista svedese Greta Thunberg: nel suo intervento alla manifestazione all’esterno del Parlamento di Stoccolma per il “Global Strike for Future“, ha dichiarato che la crisi climatica è “la più grande mai affrontata dall’umanità“, “eppure, coloro che sapevano lo hanno ignorato per decenni: voi sapete chi, voi lo avete ...

Lorella Cuccarini e il like al tweet di Rita Pavone su Greta Thunberg. Heather Parisi : “Provo vergogna per loro” : La storia è nota. Rita Pavone, dopo aver definito Greta Thunberg “un personaggio da film horror” e aver suscitato una giusta ondata di indignazione si è scusata dicendo: “Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l’ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo…”. ...

La forma di autismo di cui soffre Greta Thunberg è molto diffusa : ecco cos’è la sindrome di Asperger : E’ il personaggio del momento, Greta Thunberg, ha solo 16 anni ed è riuscita in pochi mesi a farsi conoscere e a far parlare di sé in tutto il mondo. Ma oltre a concentrare l’attenzione su se stessa, è riuscita a sensibilizzare milioni di perone in merito ad un tema molto delicato: il clima, i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Prima delle elezioni politiche nel suo Paese, la Svezia, la giovane ha scioperato seduta ...

Global Strike for Future : 6mila persone al corteo - Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg : Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg. Secondo le forze dell’ordine sono almeno 6000 gli studenti che oggi partecipano al Global Strike for Future per il clima nella Capitale. Il corteo è partito dal Colosseo e ha percorso via dei Fori imperiali, arrivando a fianco dell’Altare della Patria, dove parleranno tanti giovani ed il geologo Mario Tozzi. Fra gli slogan: “Ci siamo rotti i polmoni“, “ci riprendiamo il ...