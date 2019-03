' Governo cambi rotta sulle trivelle'

Trivelle - Emilia Romagna : “Scelta del Governo sbagliata - cambi rotta” : Dalla piazza di Ravenna, dove si sono date appuntamento 2.500 persone, intervenute alla manifestazione nazionale ‘Per l’energia italiana-Accendiamo il buon senso’, promossa da 11 organizzazioni imprenditoriali e sindacali “si leva forte la richiesta di difendere i lavoratori, le imprese del settore energetico e l’ambiente” e un invito perché “il Governo cambi rotta” sul blocco delle attività ...

Landini : "Se Governo vuol cambiare Paese ascolti i lavoratori" : Agenzia Vista, Roma, 15 marzo 2019 Landini se Governo vuol cambiare Paese ascolti i lavoratori La manifestazione dei lavoratori edili in Piazza del Popolo a Roma. Presenti i segretari generali di Cgil,...

Greenpeace : “Basta con il Governo del cambiamento climatico - l’esecutivo inverta la rotta e protegga persone e ambiente” [GALLERY] : 1/9 ...

Greenpeace in azione per il clima : “Basta con il Governo del cambiamento climatico. Esecutivo protegga l’ambiente” : Otto tra attivisti e attiviste di Greenpeace sono entrati in azione nelle ultime ore in Val Visdende, in una zona devastata lo scorso autunno da una tempesta che ha provocato vittime e sradicato milioni di alberi. In una parte del bosco rasa al suolo dalla furia dei venti, gli attivisti hanno composto la gigantesca scritta “Cambiamenti climatici: governo bocciato”. È stato aperto anche uno striscione con scritto “governo del cambiamento ...

Cambiamenti climatici - Greenpeace : “Ringraziamo Mattarella per suo impegno - il Governo segua il suo esempio” : Commentando la visita odierna del Presidente Mattarella a Belluno in occasione di una cerimonia commemorativa degli eventi meteorologici estremi che lo scorso ottobre hanno causato vittime e devastato aree del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia, dichiara: “Il Presidente Mattarella ci ricorda, ancora una volta, l’emergenza climatica in atto e quanto sia necessario che ...

La previsione di Silvio Berlusconi : “Il Governo cadrà se Salvini non cambia strada” : Secondo Berlusconi gli elettori di centrodestra sono stanchi del governo Lega-M5S: "Ci avevano votato un anno fa sulla base di un programma che prevedeva quell'equazione dello sviluppo e del benessere che si concentra su meno tasse, meno burocrazia e su più infrastrutture, questo governo sta facendo esattamente l'opposto"Continua a leggere

Governo - Gomez su La7 : “Regole Ue consentono a Paese in recessione di cambiare parametri. Servirà seconda manovra” : “Governo M5s-Lega? Col tempo possono succedere tante cose. Quel che è certo, secondo me, è che in questo momento i 5 Stelle e la Lega devono sperare di arrivare al 2020, fare la seconda finanziaria, vedere come andrà l’anno economico. E poi se ne riparla”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, sul destino futuro del Governo gialloverde. Circa le previsioni pessimistiche ...

Tav - Salvini : “L’analisi costi benefici può cambiare. Ho la testa dura e non cambio idea - ma il Governo non cade” : Il Ministro dell’Interno interviene sulla vicenda Tav e la presunta crisi di governo: “Alla fine sarà si o no, l’opera o la fai, o non la fai. Se tagli delle spese e ottieni più fondi da chi ne ha messi di meno fino ad oggi, l’analisi costi-benefici può cambiare, ma rimaniamo favorevoli all’opera – afferma il vicepremier leghista -. Ho la testa dura, non cambio e voglio sbloccare con decreti urgenti ...

Tav - Conte : "Bandi rinviati". Ecco lo scambio di mail tra Governo e Telt : Il nodo della Tav sembra sciogliersi, almeno temporaneamente. "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio - annuncia su ...

Tav - Di Maio : "Interdetto da Salvini - non si rischia il Governo per cambiare il Contratto" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini ai ferri corti sulla Tav. Il capo politico del M5s ha detto di essere "rimasto interdetto" dal fatto che il ministro dell’Interno e la Lega abbiano messo in discussione il futuro del governo sulla Tav. "Ci vuole serietà - ha continuato Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo ...

Tav - Salvini è pronto alla crisi di Governo : <br> "Non cambio idea" : Forse siamo arrivati alla resa dei conti. Sulla Tav si gioca il futuro politico del Governo e del Movimento 5 Stelle. Ieri sera il leader della lega ha sganciato la prima bomba sul Governo, minacciando la crisi: "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo, se devo andare fino in fondo, vado fino in fondo. Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare fino in fondo. Voglio ...

Governo - Cottarelli : “Politica economica è cambiata - vedo rischi. Juncker? Ha detto tutto e il contrario di tutto” : “La politica economica del Governo è cambiata. Ci possono essere rischi quando si dovranno trovare le risorse per evitare l’aumento dell’Iva”. A dirlo, a Matera, il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, che sulla politica economica europea aggiunge: “Basta austerità? Lascerei stare Juncker, che ha detto tutto e il contrario di tutto”. L'articolo Governo, Cottarelli: ...

Sette milioni di euro - quanto costa il Governo del cambiamento in consulenti e collaboratori : Alla fine, il governo del cambiamento, non ha cambiato poi molto. Almeno dal punto di vista della spesa ministeriale. consulenti e collaboratori dell’esecutivo Conte costano in totale qualcosa come 7 milioni di euro. Cifra non molto distante dagli 8 milioni del precedente governo Gentiloni. All’appello, però, manca l’intero staff del ministro delle...

Case chiuse : il Governo del cambiamento propone il “bunga bunga” di Stato : Mentre tutta l'Europa, Olanda in testa, abbandona i bordelli preferendo sanzionare i puttanieri, l'Italia vuole legalizzare il "bunga bunga", rischiando un balzo indietro devastante sui diritti delle donne. Flaiano diceva: la situazione politica in Italia è grave, ma mai seria. Ecco allora cinque domande scottanti per i nostri politici.Continua a leggere