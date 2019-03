Google ha depositato il brevetto per uno schermo pieghevole | il suo primo dispositivo

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) C’è un cambiamento in atto, e nessuno vuole rimanere fuori dai giochi, figurarsi il colosso più grande della Silicon Valley. Infatti oltre ai noti concorrenti Samsung e Huawei che hanno già presentato i loro primi dispositivi pieghevoli, potrebbe scendere in pista anchee lo fa depositando ildi quello che molto probabilmente potrebbe essere il suosmartphone. La compagnia di Mountain View ha infattiildi un displaypresso l’USPTO, l’ufficio brevetti e marchi registrati statunitense.Le immagini contenute nel documento, trovate dal sito Patently Mobile, mostrano due tipologie diflessibile. Una si chiude in verticale, come un telefonino a conchiglia, in modo simile a quanto ci si attendesu cui e’ al lavoro Motorola, il Razr Phone. La seconda tipologia illustrata prevede una ...

