Golf | The Players Championship | Molinari 57° dopo il secondo giro

Golf – The Players Championship : Francesco Molinari guadagna 13 posizioni - McIlroy raggiunge Fleetwood in testa : Sale Francesco Molinari ma resta lontano dalla vetta, condivisa adesso da Tommy Fleetwood e Rory McIlroy Francesco Molinari, 57° con 142 (72 70, -2) colpi, ha guadagnato tredici posizioni e Tiger Woods, 39° con 141 (70 71, -3), ne ha perse quattro nel The Players Championship (PGA Tour), dove Tommy Fleetwood (132 – 65 67, -12) è stato raggiunto in vetta da Rory McIlroy (132 – 67 65). Sul percorso dello Stadium Course (par 72) al TPC ...

Golf - PGA Tour 2019 : Fleetwood e McIlroy al comando a metà The Players Championship - Francesco Molinari e Tiger Woods passano il taglio : La conclusione del secondo giro al The Players Championship vede al comando una coppia di sudditi della Regina: con -12, infatti, troviamo insieme l’inglese Tommy Fleetwood e il nordirlandese Rory McIlroy, entrambi in giornata più che buona (-5 odierno per l’uno, -7 per l’altro) e capaci di staccare in maniera piuttosto importante il resto della concorrenza. La terza posizione, infatti, si trova a tre colpi di distanza, e la ...

Golf : The Players - avvio super Fleetwood : Sorprese e spettacolo al 'The Players Championship', torneo del PGA Tour - una sorta di quinto major del Golf - con il montepremi, 12,5 milioni di dollari, più alto al mondo. A Ponte Vedra Beach, in ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley guidano il The Players - Francesco Molinari a metà classifica dopo il primo giro : Livello altissimo sin dalle prime diciotto buche sul percorso del TPC Sungrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), dove si è aperto il The Players Championship 2019. Il torneo, senza dubbio l’appuntamento più importante del PGA Tour al di fuori dei quattro major, raccoglie infatti il meglio del panorama Golfistico internazionale. Al termine del primo giro la classifica provvisoria vede al comando una coppia formata ...

Golf - PGA Tour 2019 : parata di stelle in Florida per il The Players Championship - Francesco Molinari tra i favoriti : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo il The Players Championship 2019, uno dei tornei più importanti del PGA Tour non a caso soprannominato nell’ambiente “il quinto major”. Il montepremi stellare (12.5 milioni di dollari) e il prestigio dell’appuntamento attireranno anche quest’anno i migliori interpreti del Golf mondiale presso il TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), ...

Golf – The Players Championship : Francesco Molinari tra i favoriti - ci sarà anche Woods : Pga Tour: Francesco Molinari tra i favoriti, Woods gioca. L’élite mondiale in Florida. Sfida Dustin Johnson-Justin Rose per la leadership nel world ranking Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo ottenuto nell’Arnold Palmer Invitational, con una fantastica rimonta nel giro finale, sarà sul tee di partenza del The Players Championship (14-17 marzo), torneo tra i più attesi del PGA Tour, considerato quasi un quinto major e con il ...

Golf - PGA Tour : Matthew Fitzpatrick al comando nell’Arnold Palmer Invitational : Golf, PGA Tour: Matthew Fitzpatrick in vetta sul green di Orlando, Rory McIlroy in rimonta, perde terreno invece Molinari Matthew Fitzpatrick è passato a condurre nell’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) con 207 (70 70 67, -9) colpi in un terzo giro in cui ha decisamente attaccato Rory McIlroy, campione in carica, risalito dal 31° al secondo posto con 208 (-8) grazie a un 66 (-6) e dove ha perso terreno Francesco Molinari, da terzo a 17° ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick balza al comando dell’Arnold Palmer Invitational - perde qualche posizione Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2019, torneo del PGA Tour di Golf in scena in questi giorni presso il Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Terza giornata ricca di colpi di scena e di stravolgimenti nelle posizioni di vertice della classifica. Sia l’inglese Tommy Fleetwood sia lo statunitense Keegan Bradley, in testa con margine dopo le prime 36 buche, hanno ...

Golf - PGA Tour 2019 : Keith Mitchell non trema e conquista il The Honda Classic : Grazie ad un solido ultimo round Keith Mitchell agguanta la prima posizione della leaderboard conquistando il titolo del The Honda Classic (montepremi 6,8 milioni di dollari). L’americano chiude la kermesse del PGA Tour con un giro da -3, raggiungendo il punteggio complessivo di -9 (271 colpi), mostrando un buon feeling con il percorso par 70 del PGA National Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). Mitchell la spunta conservando ...

Golf - Eurotour – Matthew Fitzpatrick leader del Dubai Desert Classic : Bertasio 19° : Matthew Fitzpatrick leader del Dubai Desert Classic: il cinese Haotong Li, campione in carica, 10°, Bertasio 19°, in ritardo Paratore, E. Molinari e Pavan Nino Bertasio è al 19° posto con 68 (-4) colpi nel Dubai Desert Classic (European Tour) in svolgimento sul percorso dell’Emirates Golf Club (par 72) di Dubai dove Renato Paratore è 60° con 71 (-1), Edoardo Molinari 101° con 74 (+2) e Andrea Pavan 127° con 77 (+5). In una classifica molto ...