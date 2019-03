Goku Bambino combatte in Dragon Ball FighterZ | è il nuovo personaggio DLC

optimaitalia

(Di sabato 16 marzo 2019)Di videogiochi dedicati ane abbiamo visti tantissimi, ma pochi sono curati e divertenti quanto. Disponibile da poco più di un anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il picchiaduro ad incontri realizzato da Arc System Works per conto di Bandai Namco riesce a restituire un stile grafico vicinissimo a quello del manga/anime nato da genio di Akira Toriyama. Non solo, fedelissima è l'atmosfera generale e la realizzazione dei - tanti! - personaggi che ne animano le arene, così da soddisfare i gusti dei tanti fan della saga.Personaggi variegati a cui presto andrà ad aggiungersi un altro lottatore. Il team di sviluppo nipponico ha infatti annunciato sull'ultimo numero del magazine Monthly V-Jump che ad arricchire il roster disarà. Gli appassionati lo ricorderanno come protagonista della controversa serie ...

