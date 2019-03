Gli Usa riducono da cinque anni a tre mesi durata visto per cubani

Le bollicine "made in Italy" fanno impazzire Gli Usa : Le bollicine trainano il 'made in Italy' vitivinicolo negli Stati Uniti. Gli ultimi dati del dipartimento del Commercio americano hanno il sapore di un'importante conferma per l'Italia che ha visto ...

CAKE STAR 2019 A SIRACUSA/ Video - Gli inediti backstage di Damiano e Katia : CAKE STAR, anticipazioni 15 marzo: Damiano Carrara e Katia Follesa sbarcano a SIRACUSA. In gara le pasticcerie Bar Ciccio, Caffè Archimede e Le Voglie.

Epic Games risponde all'accusa secondo cui il launcher del suo store analizzerebbe i dati di Steam senza il permesso deGli utenti : Di recente Epic Games è stata accusata di utilizzare il launcher del suo Epic Games store per analizzare i dati Steam degli utenti, senza il loro consenso. La compagnia si è quindi difesa, cercando di spiegare la situazione.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, tutto è cominciato con un post su Reddit, in cui l'utente notte_m_portent ha accusato Epic di tentare di accedere ai DLL ed ai certificati root all'insaputa dell'utente. secondo il ...

Sciopero clima - la protesta deGli apicoltori a Firenze : “Le api sono in grande crisi a causa dei cambiamenti climatici” : Hanno manifestato con le tute gialle e le maschere, portando in piazza anche i figli, vestiti da ape. A Firenze, gli apicoltori e le apicoltrici sono scesi in piazza per unirsi allo Sciopero del clima. “Siamo i testimoni dei cambiamenti climatici con il nostro lavoro”, spiega Lorenzo Lander, 39 anni, apicoltore da quasi una decade. “Le api sono un campanello di allarme fondamentale, se stanno male tutto l’ecosistema ...

Tommaso Zorzi - una madre lo accusa su Instagram : 'Mio fiGlio è diventato gay per colpa tua' : 'Per colpa sua mio figlio è diventato omosessuale'. È il messaggio che si è visto arrivare Tommaso Zorzi , protagonista della trasmissione Riccanza , da parte di una madre che lo accusa di aver ...

Tommaso Zorzi - una mamma lo accusa : “Lei ha fatto diventare mio fiGlio omosessuale. Si vergogni”. Lui : “Italia - 2019” : A commento del post, Tommaso Zorzi scrive solo “Italia, 2019”. Ed è abbastanza. Perché nella foto che posta su Instagram c’è il commento di una mamma che lo accusa di aver fatto diventare gay suoi figlio: “Buongiorno. Sono la mamma di … (un suo accanito “seguace”) che da quando ha iniziato a seguirla è completamente cambiato. Per COLPA sua mio figlio è diventato omosessuale in quanto lei sponsorizza ...

USA. Avvocato uccide la moGlie (sua collega) e i tre fiGli - poi si suicida e dà a fuoco la casa : Un Avvocato del Massachusetts ha ucciso la moglie e i loro tre figli e poi ha dato fuoco alla loro casa di Sheffield, USA, prima di togliersi la vita, dicono le autorità. Justine Wilber e suo marito Luke Karpinski, entrambi legali di 41 anni, sono morti mercoledì, insieme ai loro gemelli di sette anni e ad una bambina di tre anni, ha confermato la polizia che indaga per omicidio-suicidio. Gli investigatori credono che Karpinski abbia assassinato ...

Beautiful : HOPE e LIAM staranno meGlio senza STEFFY? [Anticipazioni USA] : Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful Steffy Forrester lascerà temporaneamente Los Angeles, ciò per via della pausa di maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood. La figlia di Ridge e Taylor si occuperà degli affari internazionali della Forrester Creations a Parigi e in altre città europee, portando con sé le sue figlie Kelly e Phoebe (che – ricordiamo – è in realtà Beth, la figlia di HOPE ...

Prete abusa della bimba di 7 anni in chiesa fino a farla vomitare e poi Gli ordina di pulire : Il Prete, oggi 81enne, faceva bere vino alla piccola e la violentava in canonica. Sabine Griego è stato già accusato di aver aggredito sessualmente più di 30 bambini durante il suo periodo di lavoro presso l'arcidiocesi di Albuquerque, nello stato del New Mexico, e condannato già per otto casi analoghi.Continua a leggere

Amici - ex ballerino condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato. Aveva scritto su Facebook : “Chiedo scusa alla famiGlia - non lo meritava” : Marcus Bellamy, ex ballerino professionista che si era esibito ad Amici fino al 2009, è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio del fidanzato Bernardo Almonte. La notizia arriva dai siti stranieri che riportano la condanna da parte del tribunale del Bronx, a New York, per i fatti che risalgono ad agosto 2016 quando fu accusato di aver strangolato il compagno con cui Aveva una relazione stabile da qualche tempo. Il ragazzo era ...

Basket. Mondiali : i sorteggi di Shenzhen - l'Italia evita Gli Usa : Un'arena tutta esaurita. Una città in festa. Shenzhen è pronta ad alzare ufficialmente il sipario sul Mondiale 2019, il primo di sempre a 32 squadre, col sorteggio della prima fase in programma sabato ...

Basket - Mondiali 2019 : stabilite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare Gli Usa nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...

Global strike for future - daGli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il clima in oltre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

Basket - Mondiali 2019 : stabilite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare Gli Usa nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...