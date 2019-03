Ginnastica ritmica | Italia terza alla Deriugina Cup Debutto internazionale delle

Ginnastica ritmica - Grand Prix Kiev 2019 : le Farfalle pronte al debutto internazionale - esame importante per i nuovi esercizi : Si apre la stagione dei Grandi appuntamenti per la Nazionale italiana di Ginnastica ritmica. Dopo l’esibizione al Trofeo Città di Jesolo e la vittoria nell’amichevole contro l’Azerbaijan al Trofeo Città di Desio dello scorso fine settimana, le Farfalle scenderanno in pedana al Grand Prix di Kiev, in programma dal 15 al 17 marzo nella città ucraina, per l’esordio ufficiale nella nuova stagione. L’appuntamento sarà ...

Ginnastica ritmica - LASISI' BATTIPAGLIA SUL PODIO REGIONALE : Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Casagiove la prima prova del Campionato REGIONALE di Squadra Allieve RITMICA Gold della Federazione GINNASTICA d'Italia con l'organizzazione ben curata dalla società La Verdiana Caserta di ...

Ginnastica ritmica - Trofeo di Desio 2019 : l’Italia batte l’Azerbaijan - prima uscita delle Farfalle coi nuovi esercizi : L’Italia ha brillato al Trofeo di Desio 2019, tradizionale appuntamento di Ginnastica ritmica giunto alla settima edizione. Nel palazzetto adiacente al nuovo centro di allenamento della nostra Nazionale, l’Italia si è messa in luce e ha incominciato la stagione a tutti gli effetti: ora lo sguardo è rivolto alle prossime tappe di Coppa del Mondo in una stagione che culminerà con i Mondiali di settembre, determinanti per le Olimpiadi ...

Ginnastica ritmica : Arianna ed Elisa sul podio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Ginnastica ritmica: Arianna ed ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : ci saranno anche le Farfalle! L’Italia della ritmica presenta i nuovi esercizi : Non solo Ginnastica artistica al Trofeo di Jesolo 2019 che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo. La Classicissima della Polvere di Magnesio sarà infatti caratterizzata anche dalla graditissima presenza delle Farfalle, la nostra Nazionale di ritmica sarà l’ospite d’onore per eccellenza della kermesse giunta alla sua 12^ edizione. Le ragazze di Emanuela Maccarani presenteranno i due nuovi esercizi che poi porteranno in gara per ...

Ginnastica ritmica - Serie A1 2019 : Fabriano domina a Desio e ipoteca lo scudetto - Baldassarri e Agiurgiuculese al top : Fabriano prosegue la propria cavalcata trionfale nella Serie A1 2019 di Ginnastica ritmica e conquista anche la terza tappa del campionato, imponendosi a Desio con un roboante 91.450. Le Campionesse d’Italia, che si erano già imposte nelle prime due uscite stagionali, hanno ormai ipotecato lo scudetto e sono lanciate verso la conferma del tricolore che si erano cucite sul petto prima di Natale. Le marchigiane sono state trascinate da una ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2019 : Fabriano vince la seconda tappa a Bologna e ipoteca lo scudetto : Al PalaDozza di Bologna si è disputata la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica ritmica e il copione non cambia: Fabriano domina e si impone col totale di 92.350 punti. Le Campionesse d’Italia, che avevano già festeggiato un paio di settimane fa a Sansepolcro, hanno fatto saltare il banco anche nel capoluogo emiliano e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del terzo scudetto consecutivo. Le marchigiane si sono fatte ...