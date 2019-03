Ginnastica | Coppa del Mondo | Marco Lodadio manca il podio per 33 millesimi! Martina

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 in DIRETTA : Marco Lodadio e Martina Rizzelli a caccia del podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, terza tappa a Baku (Azerbaijan). Oggi sono in programma le prime Finali e l’Italia sogna in grande con Marco Lodadio impegnato agli anelli e Martina Rizzelli che salirà sulle parallele: il bronzo iridato va a caccia del podio, ha ovviamente un esercizio di lusso come testimonia il risultato di Doha e può fare saltare il banco migliorando la prestazione ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori firma la doppietta a Baku e vola in finale anche alla trave : Lara Mori firma la doppietta e si qualifica anche alla trave dopo aver realizzato il miglior punteggio al corpo libero. La toscana si è presentata in forma smagliante a Baku (Azerbaijan) dove oggi è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica e accede all’atto conclusivo sui 10 cm grazie al quinto punteggio di giornata: l’azzurra ha commesso delle importanti sbavature e non è andata oltre un 12.633 (5.3) ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Vanessa Ferrari da sballo - prima e terza al corpo libero! L’Italia sogna in qualifica : Lara Mori e Vanessa Ferrari sono semplicemente state strepitose nella qualifica al corpo libero valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, l’Italia ruggisce a Baku (Azerbaijan) grazie alla prestazione sublime delle due azzurre che concludono la gara in prima e in terza posizione. Show strabiliante che spedisce le nostre due portacolori direttamente alla finale di domenica dove lotteranno per un piazzamento di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Marco Lodadio e Matteo Levantesi in finale - che prove tra anelli a parallele : Grande Italia nella prima giornata di qualificazioni valide per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che è incominciata oggi a Baku (Azerbaijan). Dopo Martina Rizzelli che si è qualificata alla finale sulle parallele asimmetriche, festeggiano anche Marco Lodadio e Matteo Levantesi che accedono agli atti conclusivi rispettivamente agli anelli e alle parallele pari. Il laziale, tornato su un palcoscenico internazionale a cinque mesi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Martina Rizzelli vola in finale alle parallele - settimo posto a Baku : Martina Rizzelli si è qualificata per la finale alle parallele asimmetriche della tappa di Coppa del Mondo che è incominciata oggi a Baku (Azerbaijan). La comasca, ottava tre settimane fa a Melbourne e che insegue un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 tramite il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità, ha terminato la sua fatica in settima posizione (12.966, 5.3 il D Score): l’azzurra ha commesso qualche piccola ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari verso Baku : “Convivo con i dolori - stringo i denti per la Coppa del Mondo” : Vanessa Ferrari si prepara ad affrontare la tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si disputerà nel weekend a Baku (Azerbaijan). La Leonessa torna in pedana a tre settimane dal trionfo di Melbourne e il suo obiettivo è quello di incamerare punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: venerdì le qualificazioni alla trave e al corpo libero, domenica le eventuali finali. La bresciana, che ieri ha disputato la ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : il ritorno di Lara Mori e Marco Lodadio - Martina Rizzelli si rilancia. Quanta Italia a Baku : L’Italia si è presentata in massa a Baku (Azerbaijan) dove nel weekend si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti scenderanno in pedana per andare a caccia di punti pesanti e per avvicinarsi al Sol Levante, Vanessa Ferrari si cimenterà nuovamente tra trave e corpo libero dopo la memorabile ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Vanessa Ferrari e il sogno Olimpiadi - a Baku per confermare il primo posto : La rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 riparte da Baku dove nel weekend del 14-17 marzo andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo riservata alle singole specialità, in Azerbaijan verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione ai prossimi Giochi e Vanessa Ferrari vorrà farsi trovare pronta per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino e per confermarsi in testa alla classifica al corpo libero. La Leonessa occupa il ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 : programma - orari e tv. Torna in gara Vanessa Ferrari : Nel weekend del 14-17 marzo si disputerà la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità. A Baku (Azerbaijan) verranno messi in palio punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la rincorsa verso i Giochi entra nel vivo e gli atleti impegnati in pedana punteranno a ottenere dei risultati importanti per avvicinarsi alla rassegna a cinque cerchi. Vanessa Ferrari ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari pronta per un nuovo ruggito - si vola a Baku per inseguire le Olimpiadi : Conto alla rovescia per Vanessa Ferrari che è pronta per tornare in gara dopo l’apoteosi di Melbourne, la Leonessa si lancia verso la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si disputerà a Baku dal 14 al 17 marzo. A tre settimane di distanza dal memorabile trionfo in terra australiana, giunto dopo 500 giorni di inferno a causa della rottura al tendine d’Achille subita ai Mondiali di Montreal, la bresciana si ...

Ginnastica artistica - Ferrari - Rizzelli e Mori in partenza per la Coppa del Mondo : le avversarie ed i possibili scenari : Da giovedì 14 a domenica 17 marzo si terrà a Baku la terza prova di Coppa di Mondo di Ginnastica artistica per specialità: è un appuntamento al quale l’Italia femminile parteciperà con Martina Rizzelli alle parallele e con Vanessa Ferrari e Lara Mori alla trave e al corpo libero. Diversamente dalla tappa di Melbourne, la competizione in Azerbaijan sarà ancora più serrata: il numero delle partecipanti è nettamente superiore, così come il livello ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia all’arrembaggio a Baku. Vanessa Ferrari per il bis - tornano Mori e Lodadio : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità, sarà protagonista nel weekend del 14-17 marzo quando a Baku (Azerbaijan) andrà in scena l’AGF Trophy. Si torna in pedana a tre settimane di distanze dall’appuntamento di Melbourne per affrontare la terza tappa dell’evento che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia andrà a caccia di risultati di peso per ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tra Coppa del Mondo e Serie A - Ferrari verso le Olimpiadi e il debutto di Simone Biles : calendario e date : La stagione della Ginnastica artistica è ormai entrata nel vivo, siamo reduci da due weekend intensissimi di gare con la prima tappa della Serie A e il Trofeo di Jesolo senza dimenticarci della Coppa del Mondo a Melbourne e dell’American Cup. Abbiamo festeggiato il ritorno vittorioso di Vanessa Ferrari in Australia, abbiamo ammirato le stelle nella Classicissima, abbiamo assistito al debutto tra le seniores delle Fate della classe 2003 ma ...

Ginnastica - American Cup 2019 : Leanne Wong batte Grace McCallum - doppietta USA nell’apertura di Coppa del Mondo : A Greensboro (USA) si è disputata l’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale. Una delle gare più storiche del panorama internazionale, vinta tra le altre da Nadia Comaneci e Simone Biles, è andata in scena in sordina e con un parterre non di primissimo ordine. doppietta statunitense firmata da Leanne Wong (56.765) e da Grace McCallum (56.465). La classe 2003, Campionessa ...