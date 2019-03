Gilet Gialli,M5S: azioni indifendibili

"Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia come in tutta Europa, il cambiamento richiesto dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso i canali pacifici della democrazia". Così la delegazione M5S al Parlamento Ue, dopo le critiche per un'ipotetica alleanza. "Isono ancora alleati ai 5Stelle alle Europee?", chiede Marcucci,presidente senatori Pd."Gli amici di Di Maio saccheggiano Parigi-incalza la Gelmini(FI)- dimmi con chi vai e..."(Di sabato 16 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : #GiletGialli Scontri e saccheggi a #Parigi. In fiamme palazzo, 11 feriti - Antonio_Tajani : I #giletgialli saccheggiano Parigi, ecco gli amici di Di Maio ! - SkyTG24 : Gli scontri tra forze dell'Ordine e gilet gialli a #Parigi sugli #ChampsElysees, in primo piano nel TG delle 14? -