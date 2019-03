Gilet gialli | scontri a Parigi | negozi saccheggiati e un palazzo in fiamme Undici

Gilet gialli - Parigi nel caos : negozi saccheggiati - un palazzo in fiamme. Undici feriti - 121 arresti : Al mattino il saccheggio degli Champs Elysees, al pomeriggio l'incendio con i casseur e i black bloc padroni del centro di Parigi. È stato perfino distrutto il celebre ristorante...

Gilet gialli - M5S : azioni indifendibili : 18.38 "Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con la polizia, la violenza e i saccheggi nelle strade di Parigi. In Italia come in tutta Europa, il cambiamento richiesto dalla maggioranza dei cittadini non può che passare attraverso i canali pacifici della democrazia". Così la delegazione M5S al Parlamento Ue, dopo le critiche per un'ipotetica alleanza. "I Gilet sono ancora alleati ai 5Stelle alle Europee?", chiede Marcucci,presidente ...

Gilet gialli - Parigi nel caos : negozi saccheggiati - un palazzo in fiamme. Undici feriti - 121 arresti : Al mattino il saccheggio degli Champs Elysees, al pomeriggio l'incendio con i casseur e i black bloc padroni del centro di Parigi. È stato perfino distrutto il celebre ristorante...

Il Movimento 5 Stelle condanna le violenze dei Gilet gialli : Roma, 16 mar., askanews, - Gli europarlamentari M5s condannano le violenze a Parigi. In una nota congiunta i parlamentari europei 5 Stelle affermano: 'Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con ...

Gilet gialli - Parigi brucia : devastato Fouquet's - saccheggio da Bulgari : I Gilet gialli non si fermano. Nel 18esimo sabato di protesta i manifestanti hanno invaso Parigi e in particolare gli Champs-Elysees, dove, fino all'Arco di Trionfo, sono in corso scontri con la...

Gilet gialli - a Parigi palazzi in fiamme e negozi saccheggiati : assalto alla gioielleria Bulgari - 1.500 ultraviolenti e 121 arresti : Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per...

Gilet gialli - mai così violenti : guerriglia e negozi saccheggiati - condanna dei 5 stelle : Il 18esimo sabato di mobilitazione dei 'Gilet gialli' si trasforma in un saccheggio: sugli Champs-Elysées in azione casseur...

Parigi - i Gilet gialli saccheggiano gioielleria Bulgari di Champs Elysees : Fiamme sugli Champs Elysees, idranti che sparano, negozi saccheggiati, in ultimo addirittura un palazzo dato alle fiamme, addirittura una gioielleria Bulgari saccheggiata. Cronaca di un ordinario sabato di manifestazione degli gilet gialli a Parigi. La capitale francese vive un weekend particolarmente difficile, a causa di ben quattro cortei che la attraversano. Oltre ...

Gilet gialli - a Parigi un palazzo viene dato alle fiamme : urla degli inquilini dai balconi. Le immagini : Un immobile, dato alle fiamme da alcuni manifestanti dei Gilet gialli a Parigi, è stato evacuato dai vigili del fuoco in boulevard Roosevelt, vicino agli Champs-Elysées, teatro degli scontri di oggi. Secondo fonti delle forze dell’ordine, 11 persone sono rimaste leggermente ferite nell’incendio. “Due persone sono state salvate dalle fiamme: si tratta di una donna e il suo bambino bloccati al secondo piano”, fanno sapere i pompieri. ...

Gilet gialli - a Parigi palazzi in fiamme e negozi saccheggiati : assalto alla gioielleria Bulgari - 1.500 ultraviolenti e 94 arresti : Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per...

Gilet gialli - a Parigi un palazzo in fiamme e negozi saccheggiati : 1.500 ultraviolenti - 94 arresti : Ennesimo sabato di tensioni a Parigi dove nei pressi degli Champs-Elysées si sono verificati diversi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per...

Perché i Gilet gialli hanno devastato il ristorante di lusso Fouquet's : Molto criticata sia per il suo gusto del lusso «bling bling» sia Perché gli invitati erano persone molto influenti nel mondo dei media e dell'economia e quindi a rischio di conflitto di interessi con ...

Parigi - i Gilet gialli ancora in strada<br>Negozi saccheggiati e scontri con la polizia : ...

Parigi - Gilet gialli di nuovo in piazza : scontri con la polizia - palazzi incendiati e negozi saccheggiati : Situazione complicata per l’ordine pubblico a Parigi per il 18esimo sabato di protesta organizzato dai “gilet gialli” contro le politiche del governo in Francia: alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla manifestazione, hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elyse’es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, idranti e con p...