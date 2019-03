Gilet gialli | 18 0 atto | scontri sugli Champs Elysée | black bloc in azione

Gilet gialli - torna il caos a Parigi Scontri e negozi saccheggiati : Alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla protesta dei 'Gilet gialli' a Parigi, stanno saccheggiando alcuni negozi sugli Champs-Elyse'es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni e con proiettili di gomma. Secondo un primo bilancio comunicato dalla prefettura, sono state fermate 20 persone. Di tratta del XVIII sabato di protesta organizzato dai 'Gilet gialli'contro le politiche del governo in Francia. ...

Gilet gialli - primi scontri a Parigi : 12.07 Diciottesimo atto della protesta dei Gilet Gialli, ma dopo settimane di calma e manifestazioni con poche centinaia di persone, oggi si registrano già degli scontri sugli Champs- Elysées. Alcuni manifestanti hanno tentato di attaccare un camion della Gendarmerie mentre altri erigevano barricate. La polizia ha gia operato 20 fermi.Centinaia di persone stanno confluendo nella capitale francese per quello che è stato annunciato come un ...

Comitato Invisibile - il libro dei nemici numeri uno del macronismo : dalla rivolta delle banlieue ai Gilet gialli : Presenteranno un libro che forse hanno scritto. Forse perché il Comitato Invisibile è uno pseudonimo anonimo collettivo. Farne parte in Francia è reato. Per questo motivo si definiscono “presunti membri del Comitato” gli autori del libro Comitato Invisibile edito dalla collana Not di Nero e presentato il 14 marzo al Book Pride di Milano. Sin dalla sua prima apparizione nella Francia ancora segnata dalla “rivolta delle ...

Macron fa fatica a chiudere il Gran Débat e a cambiare la Francia (con i Gilet gialli ancora in circolazione) : Ora che si avvicina la fine del Grand Débat National - venerdì 15 marzo è il the end ufficiale - lanciato due mesi fa da Macron con l'obiettivo (centratissimo: ha superato il 31% dei consensi secondo gli ultimi sondaggi di OpinionWay) di uscire dall'angolo in cui l'avevano costretto i gilet gialli (siamo all'atto n.18 sabato prossimo che si annuncia duro forse anche per il mezzo insuccesso dell'atto n.17 con appena 30mila ...

I Gilet gialli “inondati da fake news” : così sfruttano Facebook per diffondere disinformazione : Volti insanguinati e persone a terra: la violenza della polizia francese contro i gilet gialli in protesta a Parigi lo scorso autunno parrebbe un fatto, almeno a giudicare da alcuni video postati su Facebook da alcuni membri del movimento, che accusano i media e il governo di voler tenere il tutto nascosto. Oppure: mentre i «pacifici dimostranti» (...

Gilet gialli ovunque : C'era un sole che si rifletteva sui sampietrini e illuminava tutto con una luce brillante e calda. Le campane della chiesa avevano fatto quattro ritocchi. Quattro volte din dòn. Non serviva l'orologio ...

SPY FINANZA/ Dai Gilet gialli alla Tav - la "cura Ludovico" dilaga in Europa : La "cura Ludovico", quella che si vede nel film Arancia meccanica, sembra essere piuttosto diffusa in tutta l'Europa, Italia compresa

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Gilet gialli in calo - 28mila in piazza - 9 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gilet gialli tornano in piazza, ma sono in calo: 28mila in piazza in Francia., 9 marzo 2019,

Gilet gialli - oggi 28 mila in piazza : 20.30 Gilet gialli in piazza, in Francia, per il 17° appuntamento. Hanno risposto all'appello in 28 mila. E' il numero più basso di partecipanti dal debutto del movimento, nel novembre scorso, secondo i dati del ministero dell'Interno. A Parigi hanno manifestato in 3 mila. Alcuni media riferiscono che 7 persone sono state fermate a margine della manifestazione. Ai Gilet gialli si sono uniti oggi i Gilet rossi (maestre d'asilo) e i Gilet rosa ...

In Francia settemila persone partecipano alle proteste dei Gilet gialli - : Circa sette mila persone partecipano alla protesta dei gilet gialli in tutta la Francia, riferisce la radio France Info, citando il ministero degli Interni del paese. alle 14.00 ora locale in tutto il ...

Con Gilet gialli anche i gilet rosa : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Nuovo weekend di mobilitazione per il movimento dei 'gilet gialli' in Francia giunto al suo 'atto 17': oggi si parte dagli Champs-Elysées a Parigi - dove in mattinata si è tenuto ...

Gilet gialli : Onu - indagine su uso forza : In un vasto intervento al Consiglio Onu dei diritti umani, riunito a Ginevra, Michelle Bachelet ha citato anche il caso della Francia tra le situazioni nel mondo in cui le disuguaglianze conducono ...

La svolta politica dei Gilet gialli il leader Chalençon annuncia lista per Europee : Si chiamerà 'Evoluzione cittadina'. 'Invitiamo a confluire le energie desiderose di ripristinare unità e grandezza del nostro popolo', dice l'esponente che a febbraio ha incontrato Di Maio e Di ...

Gilet gialli : la protesta in calo. Nove fermi a Parigi - tafferugli a Nantes : Nove persone sono state fermate a Parigi a margine della manifestazione dei Gilet gialli per il sedicesimo sabato di proteste. A Nantes ci sono stati tafferugli in centro fra manifestanti e polizia, ...