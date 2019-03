Giacomo Celentano | le parole del figlio del Molleggiato | ‘Non lavoro perché cristiano’

Giacomo Celentano - il figlio di Adriano : ‘Bandito per la mia fede - ma vado avanti - è il Vangelo che me lo chiede’ : “Sono cinque – sei anni anni che, a causa del mio percorso di fede, io sono letteralmente bandito dai mass media ufficiali“. A parlare è Giacomo Celentano, figlio di Adriano e di Claudia Mori, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane nella puntata del 12 marzo. Il giornalista Roberto Alessi però non ci sta e gli ricorda come lui gli abbia dedicato, negli anni, una trentina di servizi, e per questo parla di “accusa ...

Giacomo Celentano : “Le case discografiche scartano i miei brani. Ma io continuo a fare il cantante e lo scrittore : è il Vangelo che me lo chiede” : “Sono cinque, sei anni che, a causa del mio percorso di fede, io sono bandito dai mass media ufficiali. Quando devo portare a far ascoltare un mio brano musicale, perché sono anche un cantautore, ad una casa discografica, mi scartano. Un credente che fa questo mestiere pubblico va controcorrente quasi sempre”, ha dichiarato Giacomo Celentano a Storie Italiane su Rai1. Il figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori lancia accuse ...

Giacomo Celentano : "Mia moglie Katia? Abbiamo deciso di rispettare il valore della castità prematrimoniale" : Giacomo Celentano, ospite, oggi, martedì 12 marzo 2019, di 'Storie italiane' di Eleonora Daniele su Rai1, ha raccontato di essere stato emarginato dai media tradizionali per 'colpa' del percorso di fede intrapreso negli ultimi anni: Sono 5 - 6 anni che, a causa del mio percorso di fede, io sono bandito dai mass media ufficiali. Non accusa i giornalisti. Quando devo portare a far ascoltare un mio brano musicale, perché sono anche un ...

Giacomo Celentano - figlio di Adriano : 'Adrian non è stato capito - sono molto vicino al movimento di Medjugorje' : Infine, sull'attuale situazione politica: 'Vedo bene l'accoppiata Di Maio Salvini, se dovessi votare oggi voterei per loro'. Maria Rita Gagliardi Leggi NewNotizie.it anche su Google News , Segui ...

Adrian - Celentano inchiodato da Aldo - Giovanni e Giacomo : "Ieri sera..." - imbarazzo a Mediaset : Adrian, atto secondo. Insieme a Natalino Balasso e Nino Frassica, c'è anche Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Durante lo show di Canale 5, è seduto al tavolino e gioca a carte. Parla della serata precedente e soprattutto parla di Adriano Celentano, che ha fatto una apparizion