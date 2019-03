Gazzetta | il Napoli è la squadra meno fallosa del campionato

Gazzetta : «Il Napoli ha dimostrato un valore europeo non indifferente» : Nell’analisi della partita la Gazzetta divide il primo tempo (buono) dal secondo (da dimenticare). Perche´ il secondo tempo ha fatto dimenticare quanto di buono visto nel primo. Si sapeva che il Salisburgo si sarebbe lanciato all’assalto, in fondo all’andata avrebbe meritato un gol. Il Napoli pero` ha dato dimostrazione di un valore europeo non indifferente: ha retto agli attacchi con un giropalla di prima che ha ricordato quello di ...

La Gazzetta : “Il Napoli non è la Lazio - a Salisburgo una seratina neanche tanto terribile» : Nessuna nuttata eduardiana Nemmeno la Gazzetta dello Sport fa drammi per l’inutile sconfitta del Napoli per 3-1 (terzo gol al 90esimo) in casa del Salisburgo. Al di là del titolo: “Pazzo Napoli, avanti col brivido”, l’articolo è centrato e con i piedi per terra. Ricorda la rimonta che Lazio subì in Austria lo scorso anno e marca le differenze tra le due squadre. Non è l’eduardiana nuttata, è invece una seratina. “La nottata ...

Gazzetta : “Solo 10 tiri in porta del Napoli mai così male” : Solo l’inutile possesso palla: 58% La pessima prestazione del Napoli è stata ovviamente sottolineata anche dalla Gazzetta dello Sport che ha definito Sassuolo-Napoli – finita 1-1 grazie a a un gol di Insigne nel finale che ha evitato la sconfitta – “forse una delle peggiori esibizioni stagio­nali del Napoli. Sotto ritmo, impreciso, con il consueto po­deroso possesso palla ma senza fraseggi da applausi e incisivi­ta`. Soltanto dieci ...

Gazzetta : “il Napoli in questa stagione non ha mai subito 4 reti” : Non illuda il punteggio largo La Gazzetta dello Sport racconta la partita con Maurizio Nicita che racchiude il senso del match in queste righe: “Non illuda il punteggio largo: il Salisburgo ha giocato a viso aperto e se avesse segnato lo avrebbe meritato. Gli austriaci pagano la debolezza difensiva e l’assenza del centrale croato Pongracic, mentre la fase of­fensiva degli azzurri trova con­tinuita` in Milik e registra lampi di risveglio di ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - per Corriere e Gazzetta quarti in cassaforte : GdS: quarti “ipotecati”, Ruiz un “artista” A seguito della vittoria del Napoli per 3-0 sul Salisburgo, negli ottavi di finale di Europa League, alla Gazzetta dello Sport si sono comprensibilmente sbilanciati, definendo i quarti “in cassaforte” (come da titolo e foto che seguono, tratti dall’edizione web della “rosa”). All’interno del pezzo, ad opera di Mimmo Malfitano, si legge che il ...

Gazzetta : ”Milik più che mai nel progetto tecnico del Napoli” : Ecco uno stralcio del commento della Gazzetta dello Sport alla partita Parma-Napoli finita 0-4 Nel 4­-0 con­tro un Parma a tratti fin troppo arrendevole la parte del leone la fa Arkadiusz Milik, con una doppietta che lo porta a quota 14 nella classifica cannonieri. Numeri importanti per un bom­ber che e` piu` che mai dentro il progetto tecnico del Napoli di oggi e, sicuramente, di domani. Un altro polacco e` stato il primo a rompere ...

Gazzetta : “Napoli - i senatori continuano a non segnare - Ounas merita qualche chance in più” : La buona e la cattiva notizia Ecco un estratto del pezzo di cronaca della Gazzetta all’indomani della partita di Europa League Napoli-Zurigo. La buona notizia e` che hanno segnato gli esterni di rinforzo, Verdi e Ounas. L’algerino soprattutto e` stato tra i piu` propositivi e forse merita qualche partita in piu`, data anche la condizione cosi` cosi` degli altri. La cattiva e` che come al solito la cattiveria sotto porta dei senatori ...

Pagelle Gazzetta : «Uno psicanalista per gli attaccanti del Napoli» : Milik il peggiore Nelle Pagelle, la Gazzetta assegna 6 a Carlo Ancelotti: “Cosa puoi dire a un allenatore che fa giocare bene la propria squadra e prova nel finale a spingerla sempre piu` avanti col 4-2-3-1? Forse di inserire nello staff uno psicanalista per gli attaccanti”. E certifica con un 5 che il peggiore in campo è stato Arkadiusz Milik. Scrive: “I movimenti sono giusti, all’appuntamento davanti alla porta c’e` sempre ma le sue ...

La Gazzetta : “Se il Napoli vuole l’Europa League - la tensione deve rimanere alta” : Il coro delle curve La cronaca della Gazzetta della partita Napoli-Torino si sofferma sulla condizione mentale degli azzurri che sono a tredici punti dalla Juventus e hanno un adeguato vantaggio (12 punti se la Roma dovesse vincere oggi contro il Bologna) sulla quinta. Nel finale il Toro di Mazzarri avrebbe potuto anche segnare. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Sarebbe stato troppo il colpaccio del Torino. Il pari va già assai stretto agli ...

Gazzetta : Mertens potrebbe non rientrare più nei piani de Napoli : Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla molto del futuro di Dries Mertens. Secondo il quotidiano l'attaccante belga potrebbe non rientrare più nei piani del Napoli e quest'estate potrebbe addirittura seguire Hamsik ...

Gazzetta : il Napoli di Ancelotti è anche nel low profile di De Laurentiis : Sobrietà vo’ cercando Oggi la Gazzetta dello Sport coglie un passaggio interessante della metamorfosi in atto nel Calcio Napoli. Il nuovo stile di Aurelio De Laurentiis è improntato alla sobrietà, al low profile, di solito estranei al suo modo di fare. Maurizio Nicita coglie e mette insieme i tradizionali tre indizi che fanno una prova. Ricorda l’umore del presidente sabato sera al Franchi al fischio finale dell’arbitro: fra ...

Gazzetta : “Napoli - zero gol nelle ultime tre trasferte - quanti errori a Firenze” : La Gazzetta a proposito di Fiorentina-Napoli finita 0-0. “Tornando alla sfi­da del Franchi, invece, i rim­pianti sono tutti del Napoli. Capace di costruire almeno sette limpide occasioni da gol e di non riuscire a scaraventare in rete neppure un pallone. Certo, stavolta il giovane Lafont ha compiuto alcuni interventi mira­colosi. Ma non hanno giustifica­zioni gli errori in fase conclusiva di gente del­l’esperienza di Mertens, Insigne, ...

Gazzetta : “Il Napoli è in purgatorio - come se non avesse obiettivi” : Puntasse tutto sull’Europa League L’analisi di Sebastiano Vernazza, sulla Gazzetta, evidenzia come – secondo loro – il Napoli non abbia più obiettivi (tranne l’Europa League). Il Napoli ha trovato quel che cercava, un risultato netto e una buona prestazione, tre punti che lo rassicurassero e che spazzassero via dubbi e fantasmi generati dalla nefasta serata di Coppa a casa Milan. Il Napoli e` precipitato in una ...

Gazzetta : al Napoli manca un leader a centrocampo : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto un analisi sul centrocampo del Napoli 'Oggi inizierà anche una serie di riflessioni che si concluderà in pratica con la fine della stagione: se c'è un reparto nel quale probabilmente si ...