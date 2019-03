Galaxy S10 Cover impermeabile per Samsung

Già 230 euro di sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind : vera occasione per la Festa del Papà : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind è sotto osservazione, magari in vista di un'imminente e importantissimo regalo per la Festa del Papà, da affrontare a rate con il vettore arancione. In queste ore, alcuni clienti legati all'azienda stanno ricevendo proprio una proposta da non sottovalutare per l'acquisto del device nuovo di zecca nella sua versione da 128 GB. Vediamone nello specifico le condizioni, potrebbero essere davvero appetibili ...

Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 : La divisione statunitense di Samsung ha pubblicato su Twitter 5 sfondi, tre pensati appositamente per il Samsung Galaxy S10 e due per il Samsung Galaxy S10+ L'articolo Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : ecco le custodie con i supereroi della Marvel : Dalla collaborazione tra Samsung e Marvel arriva una nuova serie di custodie per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Scopriamole insieme L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco le custodie con i supereroi della Marvel proviene da TuttoAndroid.

Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ad alcuni clienti selezionati e in virtù della quale viene proposto il Samsung Galaxy S10 a rate L'articolo Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca - e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole : Diversi possessori dei Samsung Galaxy S10 hanno affollato i vari ambienti di discussione lamentando dei tocchi accidentali mentre lo smartphone è in tasca L'articolo Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca, e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 a rate con Vodafone (inclusi S10e ed S10+) con Red Unlimited : Galaxy S10 a rate con Vodafone, compresi S10e ed S0 Plus, si possono acquistare in abbinamento alle nuove tariffe 5G dell’operatore rosso, Red Unlimited Smart, Ultra e Black. Si possono acquistare a rate anche mantenendo la propria offerta ricaricabile. L’acquisto dello smartphone può avvenire con addebito su conto corrente oppure (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 a rate con Vodafone (inclusi S10e ed S10+) con Red Unlimited è ...

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già acquistabili a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, a distanza di una sola settimana del debutto sul mercato. Ecco le migliori offerte del momento. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti proviene da TuttoAndroid.

Già sfida al prezzo più conveniente per Samsung Galaxy S10 e Huawei P20 : promo del 15 marzo : Ci sono alcune offerte disponibili in Rete oggi 15 marzo che potrebbero fare la differenza per tutto il fine settimana, soprattutto nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare top di gamma come il Samsung Galaxy S10 o in alternativa un Huawei P20. In attesa del successore di quest'ultimo, pensando alla presentazione ormai imminente per Huawei P30, è interessante soffermarsi su alcune proposte per gli utenti che non vogliono lasciare ...

Pixel 4 XL - doppia fotocamera frontale come Galaxy S10 Plus : (Foto: Slashleaks.com) Il futuro top di gamma Google Pixel 4 XL potrebbe mostrare un design che riprenderebbe molto da vicino quello del ben noto Samsung Galaxy S10 Plus vista la presenza della cosiddetta hole punch camera ossia della fotocamera frontale (doppia) in un foro nel display posizionato nello spigolo in alto a destra. La futura generazione dell’ammiraglia dovrebbe uscire il prossimo autunno, ma naturalmente i lavori sono in corso già ...

Primo problema diffuso per il Samsung Galaxy S10 : riconoscimento impronte digitali difficoltoso : Tiene già banco una questione delicata per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo aver trattato argomenti molto leggeri in mattinata a proposito del top di gamma presentato poche settimane fa, oggi 14 marzo tocca infatti concentrarsi su un bug che sta dividendo l'opinione pubblica. Tutto ruota attorno al sensore delle impronte, considerando il fatto che a detta di non poche persone il riconoscimento dell'impronta non sarebbe così ...

Super offerte eBay : Galaxy S10e - PC e tanto altro! : Abbiamo raccolto in questo articolo quelle che sono le migliori offerte eBay della settima, scegliendo fra migliaia di offerte a disposizione tra smartphone, PC, smartwatch, Notebook, fotocamere, droni, console, videogiochi e molto molto altro! Dal leggi di più...

Manuale Samsung Galaxy S10+ Come usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10+ PDF Italiano scaricare la Come usare smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10+

Manuale Samsung Galaxy S10 Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10 PDF Italiano scaricare la Guida uso smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10

Il funzionamento del sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 continuerà ad essere migliorato : Un dirigente di Samsung ha spiegato che la precisione dello scanner di Samsung Galaxy S10 è stata migliorata col primo aggiornamento software e in futuro ne saranno rilasciati altri L'articolo Il funzionamento del sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 continuerà ad essere migliorato proviene da TuttoAndroid.