Gal Terre del Primitivo | viaggio nella natura e nell' olio extravergine d' oliva | oggi e

Uomini e donne - Gemma Galgani e la voce clamorosa : "La De Filippi non sa più che fare" - terremoto Mediaset : Bistratta e chiacchierata, Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e donne, non solo del Trono Over. Ora però secondo il settimanale Nuovo Tv si sta preparando un vero e proprio terremoto nello storico dating show di Maria De Filippi. La conduttrice regina di Mediaset "non saprebbe più co

Brexit - Perché è un terremoto per il settore automotive - FOTO GalLERY : Fatta salva lipotesi di uno slittamento al 2021, oggi non più così improbabile, si avvicina la fatidica data del 29 marzo 2019, quando il Regno Unito non farà più parte dellUnione Europea. Theresa May ha assicurato che sottoporrà la sua proposta al voto di Westminster il prossimo 12 marzo, ma alcune Case presenti sul suolo britannico sono già corse ai ripari, temendo lipotesi di una hard Brexit, ovvero di unuscita senza un soddisfacente accordo ...

Il leGale della famiglia Tindaci : 'Vogliamo solo la verità e la otterremo in aula. Ma non accettiamo insinuazioni' : Approfondimenti Mattia Tindaci, parlano i genitori: 'Basta bugie, ci dicano dove sono le foto dell'incidente' 18 febbraio 2019 De Leo-Tindaci, il mistero delle foto a 14 anni dall'incidente. La ...

NBA - Kevin Durant entra nella storia : il secondo Mvp dell’All star game gli reGala l’ingresso in un parterre speciale di fenomeni : Kevin Durant è entrato a far parte di un gruppo di giocatori di primissimo livello dopo la vittoria del suo secondo Mvp all’All star game Kevin Durant ha vinto il titolo di Mvp dell’All star game 2019, il suo secondo in carriera. Il fenomeno degli Warriors sta continuando a fare incetta di premi personali ed anche di squadra assieme a Golden State. Con il premio conquistato questa notte Durant è entrato a far parte di un novero ...

Terremoti - le nuove mappe 3D degli spostamenti della superficie terrestre in atto in Italia per i processi geodinamici chiariscono il quadro geologico del nostro Paese [GalLERY] : 1/4 ...

Etna : la grande eruzione del 251 d.C. che minacciò Catania fu preceduta da un forte terremoto [GalLERY] : Secondo la ricostruzione proposta dalle fonti storiche, un anno dopo la morte di Sant’Agata (Santa Patrona della città di Catania), nel 252 d.C. si verificò una grande eruzione dell’Etna: il vulcano avrebbe eruttato ingenti quantità di lava, che arrivarono a minacciare direttamente la città di Catania. Soltanto un miracolo della Santa, il cui velo, secondo alcuni storici, sarebbe stato portato incontro al fiume di lava, avrebbe evitato il ...

Due forti scosse di terremoto nel Golfo del BenGala - paura in India : Due forti scosse di terremoto sono state registrate nel Golfo del Bengala: il primo evento, magnitudo 5.2, è stato seguito pochi minuti dopo (01:39 UTC) da una scossa magnitudo 4.9. I terremoti hanno avuto epicentro in mare ma sono stati avvertiti ed hanno scatenato il panico nelle località di Porur e Chennai. Non è stata diramata l’allerta tsunami e non si registrano danni. L'articolo Due forti scosse di terremoto nel Golfo del Bengala, ...

Terremoto - due scosse a RaGalna : una di magnitudo 3.4 : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi ha registrato due scosse di Terremoto a Ragalna, in provincia di Catania. Una di magnitudo 3.4

Terremoto Catania : l’Esercito al fianco dei cittadini [GalLERY] : 1/6 L'Esercito a presidio dell'abitato di Fleri (CT) ...