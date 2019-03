Formula 1 | GP Australia | la guida del pilota per la gara dell' Albert Park

Formula 1 Gp Australia 2019 - le qualifiche in diretta dalle 7 : Pronti, si parte. Il mondiale 2019 di Formula 1 prende ufficialmente il via oggi con le qualifiche del Gp d'Australia . La Ferrari con Vettel vorrebbe replicare il successo dell'anno scorso, ma nelle ...

Formula 1 - GP Australia. Hamilton : 'Le libere sono state un buon inizio' : "Sensazioni positive, la macchina mi ha dato le stesso risposte rispetto a Barcellona e trattandosi di due tracciati molto diversi non era scontato". Il campione del mondo Lewis Hamilton ha commentato così il venerdì di libere a Melbourne , primo appuntamento del Mondiale di F1 2019. "Come inizio non c'è male - ha proseguito - abbiamo completato il nostro ...

Formula 1 - la Mercedes vola nelle libere in Australia : Hamilton e Bottas davanti a tutti : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si apre sotto il segno delle Frecce d Argento. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i pi veloci al termine delle prime due sessioni di libere del Gran Premio d ...

Formula 1 2019 - i segreti del circuito di Melbourne in Australia : Calendario completo Venerdì 15 marzo Prove libere 1: 2.00 - 3.30 Prove libere 2: 6.00 - 7.30 Sabato 16 marzo Prove libere 3:...

Formula 1 - GP Australia. Binotto : 'Affidabilità Ferrari? Melbourne darà risposte' : "L'#EssereFerrari? E' Importante, è un tema d'identità per raccontare che la nostra squadra è unica e cosa rappresenta. Poi sono convinto che poi ogni persona e collaboratore può avere un senso ...

Formula 1 - GP Australia : il commento dopo le prove libere a Melbourne : Se avranno ragione le espressioni oppure i tempi sul giro lo scopriremo solo in qualifica. Perché i sorrisi e soprattutto le dichiarazioni dei due ferraristi non si sposano troppo con le prestazioni ...

Formula 1 - Gran Premio d'Australia in diretta tv su Sky : gara domenica 17 marzo 2019 : Il Mondiale 2019 di Formula 1 riparte dal Circuito di Melbourne, con il Gran Premio d'Australia. In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa ...

Formula1 Australia - Vettel resta sereno : "Miglioreremo per la pole" : Non fanno drammi i ferraristi dopo le libere del GP di Melbourne in cui sono stati staccati dalle Mercedes, con Vettel 5° e Leclerc 9° alla fine della seconda sessione. Il tedesco appare tranquillo: "...

