Firmato il protocollo tra il Parco Regionale dei Monti Lattari e il CNSAS Campania

Salute : Firmato protocollo tra ministeri per promuoverla nelle scuole : Inserire nel curriculum formativo degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la ‘Promozione della Salute‘. Non come una nuova materia, ma come una proposta educativa continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Proposta che tutte le scuole potranno sviluppare secondo la modalità ritenuta più idonea ad affrontare i reali bisogni educativi e ...