Fifa 19 Global Series | qualificazioni al torneo LQE di maggio #1

Fifa 19 Global Series : qualificazioni alla Fut Champions Cup di aprile : Fra sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputano le qualifiche online alla Fut Champions Cup di aprile che si svolgerà alla Gfinity Arena di Londra, altra tappa delle Fifa Global Series , il percorso che porterà in estate alle Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno […] L'articolo Fifa 19 Global Series : qualificazioni alla Fut Champions Cup di aprile proviene da I Migliori di Fifa .

Fifa 19 Global Series : nel weekend la terza FUT Champions Cup : Le FIFA 19 Global Series tornano a Bucarest per la terza FUT Champions Cup, in programma dal 25 al 27 gennaio. All'evento prenderanno parte 64 FUT Champions Verified, 32 per ciascuna console provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno per conquistare i 1.500 Global Series Points in palio e fare un passo fondamentale verso la FIFA eWorld Cup 2019 Grand Final.Oltre ai top player del calibro di Spencer "Spencer FC" Owen, Jimmy Conrad e Richard ...