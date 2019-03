Festa della Letteratura e della Poesia | ospite d' onore Asli Erdogan

L’Eliseo nel mirino dei gilet gialli - maniFestanti respinti da idranti della polizia. In azione anche i Black bloc : Non si arresta la lunga protesta dei gilet gialli in Francia. Oggi tra i 7 e gli 8 mila manifestanti hanno preso parte all'ennesimo sabato di mobilitazione, l'atto XVIII della protesta contro il presidente Emmanuel Macron. E' la stima fatta dal ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, secondo cui tra loro vi sono circa "1.500 ultra-violenti". "All'interno dei 7-8 mila manifestanti, vi sono piu' di 1.500 ultra-violenti che sono venuti ...

TIM regala Giga illimitati in occasione della Festa del papà : In occasione della festa del papà, TIM ha deciso di regalare traffico illimitato ai propri utenti, ma solo per gli iscritti al programma TIM Party. L'articolo TIM regala Giga illimitati in occasione della festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Tim e Vodafone : offerte mobile Festa della donna 2019 con internet gratis : Tim e Vodafone: offerte mobile festa della donna 2019 con internet gratis festa delle donne, offerte mobile Venerdì 8 marzo è la festa della donna 2019 e come in ogni ricorrenza le compagnie telefoniche si fanno guerra a proporre le soluzioni più accattivanti. Andiamo a dare uno sguardo alle migliori offerte mobile proposte da Tim e Vodafone per la festa della donna 2019: soluzioni interessanti, visti i Giga in regalo che gli operatori ...

Macarons : ricetta originale francese e calorie per la Festa della donna : Macarons: ricetta originale francese e calorie per la festa della donna ricetta originale Macarons Di certo, la maggioranza di voi avrà avuto modo di soffermarsi fuori da qualche vetrina di pasticceria per ammirare i Macarons. Per chi invece non avesse avuto tale tentazione, mi spiego meglio. Sono dei pasticcini francesi, molto chic, che potete trovare nelle loro varie colorazioni pastello non più solo in Francia, ma in gran parte del mondo. ...

Congresso della Famiglia - proteste e tensioni. Di Maio - medioevo non Festa : Mancano due settimane al World Congress of Families di Verona, ma gia' il controverso evento fa registrare proteste e tensioni. Stamane, mentre iniziava la conferenza stampa di presentazione, un attivista del Circolo Lgbt "Pink" ha fatto irruzione nella Sala Arazzi del Comune, inveendo contro il sindaco Federico Sboarina e i promotori dell'iniziativa, accusandoli di essere omofobi e di non dare la stessa liberta' di espressione alle famiglie ...

Narni - Corsa all'Anello : Palazzo dei Priori diventa il fulcro della Festa : Si tratta di una serie di aperitivi accompagnati da musica e spettacoli che allieteranno i visitatori delle mostre, unendo cultura, arte e gastronomia. Al momento sulle mostre l'ente non dice altro ...

Judo - Grand Slam Ekaterinburg 2019 : assegnati i primi cinque titoli della maniFestazione - Matteo Medves out all’esordio nei -66 kg : Prima giornata di gare in archivio ad Ekaterinburg (Russia) per il terzo Grand Slam della stagione judistica dopo gli appuntamenti di Parigi e Dusseldorf, con le prime cinque categorie del programma che hanno regalato Grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti del Palazzo dello Sport della città russa. L’Italia, presente ad Ekaterinburg con una rappresentativa di 6 atleti di prima fascia, non ha cominciato nel migliore dei modi la ...

Ciclismo - la Tirreno-Adriatico - operai della geotermia maniFestano al via della tappa : Pomarance,, Pisa,, 15 marzo 2019 - Protesta, pacifica, di imprenditori e lavoratori dell'indotto geotermico in Valdicecina alla gara ciclistica Tirreno-Adriatico . Questa mattina a Pomarance in ...

FIRENZE FANTASY : ARRIVA L'EDIZIONE INVERNALE DELLA Festa DELL'UNICORNO : ... si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle ore 10.00 alle 24.00 e domenica 17 marzo dalle 10.00 alle 21.00 e avrà in programma oltre 100 spettacoli in molteplici spazi tematici. La rassegna si ...

Fermi tutti - manca Cristiano Ronaldo : negli spogliatoi della Juve la Festa non inizia - ma quando arriva CR7… : Dopo il 3 a 0 all’Atletico Madrid, i giocatori della Juventus hanno fatto festa negli spogliatoi. Ma prima di scatenarsi, durante le foto che celebrano la vittoria, si sono guardati intorno e si sono accorti dell’assenza di Cristiano Ronaldo, autore della tripletta ed eroe di serata. “Dov’è Cristiano?”. Ma quando arriva CR7… Video Instagram L'articolo Fermi tutti, manca Cristiano Ronaldo: negli spogliatoi ...

Per l'energia italiana. In vista della maniFestazione del 16 marzo - l'adesione dei Portuali e di FI : La Compagnia Portuale e la Cooperativa Portuale di Ravenna invitano tutti i propri associati a partecipare alla manifestazione per la difesa del lavoro e per la tutela dell'economia locale e ...

Il 14 Marzo è il “Giorno del Pi greco” : domani il 31° anniversario della Festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

Bologna - torta nazista ad una Festa di liceali durante il giorno della memoria - Sky TG24 - : A diffondere la notizia online è stata una docente della Sapienza. Sarebbe successo in un locale lo scorso 27 gennaio. I genitori del festeggiato avrebbero detto che si trattava "solo di una battuta". ...